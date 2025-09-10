Maximiliano Montero y Alejandro Martínez, dos de los cinco despedidos de la planta de Georgalos en Victoria recuperaron sus empleos por la resolución judicial conocida en el transcurso de este miércoles y que representa el primer triunfo legal tras más de tres meses de conflicto, acampe y denuncias por presunta violación al derecho de huelga.

El fallo, dictado en dos juzgados distintos, el Juzgado Nacional del Trabajo 77 y el 46, ordena la reincorporación inmediata de Martínez y Montero a sus puestos de trabajo, con el pago íntegro de los salarios caídos desde junio, según el fallo al que tuvo acceso Buenos Aires/12. Los otros tres trabajadores cesanteados, Elizabeth González, Miguel Maciel y Diego Ciani, esperan todavía la resolución de sus causas, ya que, según explicaron, las presentaciones se hicieron en tribunales diferentes como parte de una estrategia judicial.

“Seguimos insistiendo para que los otros tres juzgados que tienen las causas y los pedidos de reinstalación de González, de Maciel y de Ciani, puedan pronunciarse a favor de la reinstalación de los compañeros que faltan”, explicó Montero a este medio.

Los despidos se produjeron el 5 de junio, cuando a Montero y a otros cuatro operarios con más de 20 años de antigüedad se les impidió el ingreso a la planta ubicada en Victoria, partido de San Fernando. La empresa los acusó de “sabotaje” durante medidas de fuerza convocadas por el Sindicato de la Alimentación (STIA).

El conflicto se originó en el área de chocolates, tras la decisión patronal de reducir de seis a cinco los operarios por máquina y aumentar los ritmos de producción. La medida generó cansancio físico, acumulación de producto rechazado y una caída del 70 por ciento en los premios de productividad. Frente a eso, el gremio resolvió paros y asambleas, lo que derivó en la reacción de la empresa con despidos selectivos.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el mismo día de los despidos, pero Georgalos incumplió la orden: permitió el ingreso por 24 horas y luego volvió a cerrarles las puertas, aún pagando salarios para sostener la ficción de la relación laboral.

“Para nosotros es muy importante que la justicia nos dé la razón, porque desde hace noventa días que venimos peleando y luchando y diciéndole a la sociedad que Georgalos está violando la constitución nacional, está violando el derecho a huelga”, señaló Montero.

Los fundamentos judiciales

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77, a cargo de Mariano Candal, resolvió a favor de Alejandro Martínez. En su fallo, el magistrado señaló que el trabajador fue despedido “por su adhesión a una medida de fuerza que la empresa calificó de ‘deliberada’ e ‘ilegal’”, lo que afecta directamente “un derecho fundamental como es la libertad sindical”. Candal recordó que el caso se inscribe bajo el amparo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de convenios internacionales que prohíben la discriminación sindical.

Por su parte, la jueza María Elvira Rosón, del Juzgado N° 46, ordenó la reinstalación inmediata de Montero, con el pago de salarios desde el día del despido y bajo apercibimiento de aplicar multas de 50.000 pesos diarios en caso de incumplimiento. En su resolución, Rosón destacó que la cesantía se produjo “contemporáneamente a un conflicto gremial” y que la empresa no respetó la conciliación obligatoria, lo que configura una acción discriminatoria contra el trabajador. También dispuso notificar a la Junta Electoral del STIA para garantizar la participación sindical de Montero en las elecciones del próximo 27 de septiembre.

“La justicia le está pidiendo a la junta electoral del sindicato de la alimentación que nos reconozca como candidatos, ya que va a haber elecciones de sindicato en el gremio de la alimentación, y nosotros somos parte de la lista opositora a la conducción de Rodolfo Daer y de Escalante”, remarcó Montero.

Una pelea que sigue

El fallo es celebrado como un triunfo, pero los trabajadores saben que la empresa puede apelar. “Nuestra pelea sigue, sabemos que Georgalos no se va a quedar quieto, sabemos que Georgalos puede llegar a apelar, pero el fallo que dio la Justicia es con sentencia efectiva. Nosotros queremos que se haga justicia y que nos respeten los puestos de trabajo”, sostuvo Montero.

El conflicto se enmarca en lo que Montero define como la ofensiva patronal habilitada por la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei, que habilitaba el despido de quienes hacían huelgas. Esa norma fue luego anulada parcialmente por la Justicia, lo que debilitó el argumento de Georgalos. “Lo que pasa que la empresa lo hizo en un momento donde presuntamente estaba la Ley Bases, que permitía que las empresas puedan echar a los trabajadores que ejercían el derecho a huelga. Por suerte para los trabajadores, a los pocos días que a nosotros nos despiden, hubo un fallo de la Justicia, que anuló el decreto de Milei contra el derecho a huelga”, recordó Montero.

La situación de Georgalos para Montero es un ejemplo de una disputa más amplia que afecta a la clase trabajadora en el contexto de ajuste, apertura de importaciones y flexibilización laboral. “Me parece que la situación de la clase obrera, y lo que nos está pasando a nosotros en Georgalos es un problema más general que está pasando en los trabajadores, y tenemos que salir a luchar”, agregó.

Desde el 5 de junio, los cinco despedidos sostuvieron un acampe frente a la planta, acompañados por compañeros y organizaciones sindicales combativas. Allí montaron carpas, banderas y una guardia permanente para visibilizar el conflicto y evitar el aislamiento. En el mes de julio recibieron el apoyo de Máximo Kirchner, quien posó con los cinco cesanteados en una foto.

“Esto nos da ánimo para seguir peleando, así que, en ese sentido, como seguimos en la pelea, el próximo viernes nos vamos a movilizar con todo el sindicalismo combativo a Plaza de Mayo, exigiendo a las centrales sindicales, a la CGT y a la CTA, la convocatoria a un paro general”, anunció Montero tras el fallo.