Frente a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Hipólito Yrigoyen 1447, continúan registrándose extensas filas de personas que reclaman por la baja de sus pensiones o aquellas que son obligadas a acreditar nuevamente su discapacidad. La situación se repite a diario y afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, que deben esperar durante horas en condiciones poco dignas.

En este contexto, el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, cuya sede está situada en San José 181, montó un operativo solidario para asistir a quienes se acercan a realizar estos trámites.

Por iniciativa del presidente del PJ y candidato a senador Mariano Recalde, militantes del PJ CABA dicen presente ofreciendo café, agua y permitiendo el uso de los baños del local partidario.

"Es inhumano lo que están haciendo con estas personas", expresaron desde el espacio porteño, que denuncian que se trata de una política deliberada de exclusión y abandono.