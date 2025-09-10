Javier Milei designó a Nicolás Abelardo Dapena Fernández como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo que resultó la gestión más efímera de un funcionario en el gobierno de La Libertad Avanza. Duró 24 horas en el cargo.

¿Qué ocurrió entre la desginación formalizada el martes en el Boletín Oficial y la renuncia de Dapena Fernández? El propio funcionario salió a decirlo en un comunicado: “Desafortunadamente, debido a cuestiones de incompatibilidad en materia de consultoría, actualmente no puedo asumir el cargo de director ejecutivo de la ANSV”.

Fue Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad de Argentina en febrero de 2014. Además, trabajó en esos años en Aerolíneas Argentinas.

Cuando dejó la función pública, no ahorró críticas a Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad de Mauricio Macri. “La política actual está haciendo enriquecer a los narcos, porque por los golpes que se están dando está subiendo el precio de los estupefacientes en el conurbano bonaerense, pero al mismo tiempo todos los indicadores muestran que también está subiendo el consumo”, declaró en 2017.

Según Dapena Fernández, en declaraciones entonces a La Gaceta de Salta, "hay que concentrarse en el consumidor, militarizar el asunto no ha servido para nada y si les quitás el negocio se van a ir para otro lado”. La ANSV depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Bullrich se habría quejado a Luis Caputo por el nombramiento.

El efímero funcionario es analista internacional y consultor y trabajó en las Naciones Unidas y la OEA. Es un experto en control de armas, terrorismo y análisis de conflictos internacionales.

La rápida renuncia del funcionario dejó en evidencia desprolijidades administrativas, sumándose a la crisis política que atraviesa el Gobierno tras la reciente derrota electoral.



