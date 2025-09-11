Este viernes se cumplen 6 meses de la represión en la que el reportero gráfico Pablo Grillo fue herido salvajemente por las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich, y ayer la marcha de jubilados tuvo una connotación especial. A la movilización que realizan cada miércoles se sumaron reporteros gráficos, sindicatos, organizaciones sociales, diputados y Fabián Grillo, el padre del joven, que contó que aún está en rehabilitación y que sigue “mejo