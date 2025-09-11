En un día en el que volvió a cuestionar el maltrato del Gobierno nacional a las provincias, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, planteó a la administración nacional que elimine los plantes sociales que cobran personas extranjeras y reasigne sos fondos a jubilados y personas con discapacidad, en una mecánica similar a la aplicada por Salta al arancelar la atención médica a extranjeros.

El gobernador calificó como una "torpeza" la suspensión indiscriminada de beneficios a personas con discapacidad: "No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente, que en la geografía de Salta, que tiene una geografía muy grande, donde hay parajes muy alejados", explicó.

Calificó esta medida como "muy triste", que generó "una angustia muy grande" al suspender no solo las pensiones, sino también la cobertura médica y los insumos. Sáenz consideró que esta situación es una muestra de "desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias".

En este punto propuso como alternativa: "Yo planteé ya en varias oportunidades que con los planes sociales, sobre todo las provincias que somos fronterizas, vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino", afirmó.

Por eso consideró que se deben "suspender todos los planes sociales en zona de frontera" y exigir que "vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país". Con esta medida se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando "la cantidad de fondos que estamos regalando a los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país", aseguró.

En el mismo sentido, Sáenz defendió la decisión de la provincia de arancelar la atención sanitaria a personas extranjeras sin residencia en el país, una medida que tomó porque "era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales", dijo.

"Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Y si no pagas, no te atienden", insistió, aunque reconoció que "por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida".

Paloma de iglesia

Por otro lado, al analizar el resultado de la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Gustavo Sáenz consideró que el resultado reflejó el malestar social. “Esto demuestra claramente que la gente no la está pasando bien y que hay que hacer cosas”, afirmó.

“¿Qué hizo el Gobierno nacional? Terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles. Se quedó con lo peor. Yo creo que el presidente tiene que dar un volantazo”, aseguró.

Asimismo, Sáenz criticó la falta de propuestas de los dirigentes nacionales y reclamó un debate entre candidatos locales. “Me encantaría que se los convoque a los candidatos a senadores para ver quién tiene capacidad, quién tiene idoneidad, quién va a defender los intereses de los salteños”, expresó.

Al referirse a su vínculo con la Nación, el mandatario reiteró que nunca actuó como delegado de nadie. “Nunca fui genuflexo ni delegado nacional de nadie, siempre peleé por los salteños y lo demostré desde que era intendente”, sostuvo.

Sáenz insistió en que la prioridad debe ser la provincia. “El límite de nuestras convicciones es la necesidad y los derechos de los salteños. No podemos levantar la mano votando en contra de Salta. El que hace eso es traidor a su patria chica”, sentenció.