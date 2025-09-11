El martes por la tarde, en el ya célebre departamento de San José 1111 en Monserrat, Cristina Fernández de Kirchner recibió a Juan Manuel Urtubey. El encuentro, que se extendió por más de dos horas significó el respaldo explícito de la expresidenta a la candidatura del exgobernador a senador nacional por Fuerza Patria Salta.

“Fuerza Patria es la herramienta electoral para frenar la motosierra de Milei”, expresó Urtubey tras la reunión, de cara a las elecciones del 26 de octubre. En redes digitales, el dirigente salteño compartió una fotografía junto a la dirigenta y Emiliano Estrada, actual diputado nacional y candidato en primer término con el fin de retener su banca.

El exmandatario dejó un mensaje que buscó dar cuenta del espíritu del encuentro: “Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio. Mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados. Fuerza Patria. Fuerza Salta", expresó, arrobando a Cristina, quien luego compartió el posteo en sus redes.

Según informó el frente Fuerza Patria Salta, Urtubey fue el primer candidato en recibir el respaldo público de CFK luego del “aplastante triunfo” de la fuerza peronista en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado. El comunicado no dejó lugar a dudas: “El encuentro entre Cristina y Urtubey es un fuerte respaldo a los candidatos de Fuerza Patria Salta que permanecieron por más de dos horas en San José 1111 analizando la crítica situación que atraviesa el país y cómo encarar la campaña electoral para el próximo 26 de octubre”.

La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en ese domicilio tras la condena en la causa Vialidad, volvió a mostrarse como una pieza central en la estrategia opositora. Incluso en su momento Urtubey no evitó el tema y tras conocerse la condena manifestó que "desde la primera instancia, esto se pareció más a linchamiento que a debido proceso. Un disparate jurídico con tufillo a proscripción”.

Pese a su inhabilitación política, el peso simbólico de su figura es clave para ordenar al peronismo en distritos donde Milei y sus aliados aparecen como favoritos. Ahora, se tradujo en un encuentro político que busca mostrar unidad frente a La Libertad Avanza.

“Los candidatos de Fuerza Patria Salta somos los únicos capaces de enfrentar y frenar a Milei”, insistió Urtubey, y añadió que "el resto son todos funcionales al presidente y a su lista. Muchos hoy se presentan como alternativa y en realidad son el lado b del partido del gobierno”.

El contexto salteño

En el escenario salteño se identifica a tres sectores predominantes. Por un lado, la diputada nacional María Emilia Orozco encabeza la boleta de senadores de Milei y aparece, según las encuestas, bien posicionada, aunque la derrota de los libertarios en la provincia de Buenos Aires junto a actitudes de la legisladora y escándalos de LLA en Salta ya muestran una caída en la aceptación de su figura.

En ese contexto, Urtubey busca disputar voto a voto. El tercer sector Además es el frente del oficialismo provincial, Primero los Salteños, que se referencia en el gobernador Gustavo Sáenz y que lleva a Flavia Royón como candidata a senadora en primer término.

Además, la jugada de Cristina tensiona el peronismo local. Como presidenta del PJ nacional, decidió intervenir el PJ salteño tras los reiterados apoyos de los legisladores provinciales a iniciativas del gobierno de Milei. Los interventores designados, Sergio Berni y María Luz “Luchy” Alonso, fueron parte de las negociaciones que definieron a Urtubey como candidato.

Esa definición provocó la ruptura con el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, aliado del kirchnerismo, que se negó a ceder su candidatura a senador y presentó lista propia desde el Partido de la Victoria. Con la foto junto a Cristina, Urtubey busca despejar cualquier duda: la jefa del peronismo nacional lo eligió a él como su representante en Salta.

En la reunión también participó el diputado Emiliano Estrada, primer candidato a diputado nacional de la lista peronista, aunque el centro de la escena estuvo puesto en el respaldo a Urtubey. “La gente se expresó en las urnas el domingo y lo volverá a hacer de manera contundente el próximo 26 de octubre en todo el país y particularmente en Salta”, aseguró el exgobernador.