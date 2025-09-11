Los pasajeros del tren Roca ramal Ezeiza-Constitución afrontan dificultades este jueves para llegar a sus destinos a partir de un choque brutal entre una formación del tren y un micro en la localidad bonaerense de Monte Grande, que ocasionó al menos 12 heridos leves. Por este accidente, el servicio funciona con limitaciones.

El siniestro ocurrió en la madrugada, en el cruce de la calle Pravaz, en Monte Grande, cuando por motivos que están bajo investigación, una formación Toshiba que iba rumbo a la estación porteña de Constitución colisionó un micro de Tienda León, la empresa que traslada a pasajeros y personal de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

Tras el accidente, acudieron a ese lugar personal de seguridad de Trenes Argentinos, de la Policía Federal Argentina y de la Bonaerense, del SAME y de la Policía Local. Los peritos que investigan el hecho analizan las cámaras de seguridad del tren y de la zona para determinar si el vehículo intentó cruzar las vías cuando estaban bajas las barreras.

En tanto, las autoridades del operativo informaron que los pasajeros del micro privado descendieron por su cuenta. El accidente no provocó víctimas fatales pero dejó una decena de heridos leves, los cuales fueron atendidos en el lugar y trasladados al Hospital más cercano.

De este modo, desde la empresa Trenes Argentinos informaron que el ramal Ezeiza circula con limitaciones, viajando desde Constitución hasta Monte Grande, y no precisó cuándo regularizará el circuito. El resto de los ramales del tren Roca a Constitución funcionan con normalidad.