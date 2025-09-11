La jefa de Clínica de Epidemiología del Hospital Garrahan, Guadalupe Pérez, lamentó que el Gobierno vetara la Ley de Emergencia Pediátrica en otra decisión más que muestra la crueldad del presidente Javier Milei y la administración de La Libertad Avanza.

En diálogo con la 750, Pérez señaló que “es tristísimo que el Poder Ejecutivo le dé la espalda así a la sociedad, al pueblo, a las instituciones, porque esta ley la aprobó el Congreso con una amplia mayoría”.

“Vetan una ley que aprobó el Congreso y que la sociedad acompañó. Estamos hablando de un hospital pediátrico que atiende a chicos enfermos”, lamentó.

En efecto, la ley por la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales fue aprobada por el Senado hace dos semanas con 62 votos positivos y apenas ocho negativos, es decir, por amplia mayoría.

“Nosotros queremos lo que dice la ley, que son tres o cuatro hojas, no es algo extenso. La ley pide garantizar el presupuesto para el funcionamiento del principal hospital pediátrico del país, garantizar los salarios para que los profesionales no nos vayamos”, advirtió la profesional al tiempo que recordó que “en lo que va de este conflicto, más de 240 profesionales se fueron”.

“También pedimos volver a residentes a profesionales que hoy son becarios y si no tenemos residentes que no quieren formarse, qué es lo que pasa hoy, dentro de tres o cuatros años no va a haber pediatras en guardias, algo que en algunos lugares ya está pasando”, agregó.

La jefa de Clínica expresó algo que la mayoría de la sociedad argentina ya advierte en un año y medio de gobierno de Javier Milei y su motosierra para los más vulnerables: “Es cruel, es terrible y habla de una falta de compromiso con la sociedad”, sostuvo.

“Estamos convocando a una marcha la semana que viene en donde vamos a confluir con las universidades para demostrar que el pueblo necesita estas instituciones y que no vamos a dar un paso atrás porque son un baluarte del país que no podemos entregar”, concluyó.