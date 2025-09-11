Para Osvaldo Bassano, reconocido presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores (ADDUC), el dato de 1,9 por ciento de inflación de agosto "es una mentira".

Consultado por la 750 sobre el momento actual de los consumidores, Bassano aseguró que esto se debe a que la inflación lo único que hace es medir que “la gente no consume”, es decir, que la suba de precios por debajo del 2 por ciento tiene de fondo una recesión enorme que pega en las heladeras de los argentinos.

Sin embargo, ayer el Gobierno de Javier Milei festejó el 1,9 %.

“Pero no miden la realidad de que al día 15 hay una gran cantidad de la población que no tiene cómo adquirir alimentos. Hay muchas personas que comen una sola vez al día. Esto está muy mal”, dijo Bassano.

En este sentido, afirmó que si se ven los propios datos del Indec se puede apreciar cómo “el 70 por ciento de la población no tiene un ingreso superior al $1.300.000”. “Eso es demostrativo de que este índice de inflación no muestra el padecimiento de la gran cantidad de la población”, sostuvo.

“Esto muestra el tema de la clase media, que se encuentra con una problemática tan seria que ha perdido una capacidad de ingreso que no le permite seguir con una calidad de vida como la que tenían”, aseguró, dejando en claro algo que ya comenzó a expresarse en las urnas.

Y añadió: “En vez de mejorar la calidad de vida, se la perjudicamos. Y (desde el Gobierno) no han entendido nada, porque no saben llevar adelante otra política que no sea empobrecer a la población para que sigan timbeando los grandes grupos económicos”.

“Las grandes cadenas muestran que tienen espalda para sostener, pero tienen balances negativos. Y las pymes con balances negativos quiebran y despiden y dejan más personas en la calle. Ya tenemos casi 50 por ciento de la población monotributista y una desocupación de dos dígitos volando”, afirmó.

Por eso, en este punto, dijo con tono crítico: “Lo único que tiene el Gobierno es la mentira. La posverdad mentirosa. Ahora están llegando facturas de luz y de gas y ahí mismo tenemos entre 10 y 15 por ciento de aumento con quita de subsidios a personas de bajos recursos”.

“Esto hizo que lleguen facturas de 200 mil pesos sin tener cómo pagarlas. Ya se incrementó la cantidad de usuarios que dejaron de usar el sistema de gas domiciliario. Y eso muestra el ascenso del abandono de las personas. Y se ha recrudecido el problema de la agresión a los consumidores, que no tienen dónde reclamar”, concluyó.