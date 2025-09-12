Homo Sapiens Ediciones invita a la presentación del libro de Antonio Ciancio Los pies en el barro. El encuentro será hoy viernes 12 de septiembre a las 18.30 en la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”, Sum Gorodischer, Pte. Roca 731. Acompañarán al autor Marcelo Scalona, director de la colección Ciudad y orilla, y María Fernanda Trébol.

"En 2021, 13 autores escribieron la novela El circo y La Mariposa, también publicada en esta colección, a partir de un argumento y unos personajes creados por Antonio Ciancio. Sin embargo, no hay que leer aquel para disfrutar de este, aunque hay algo satelital y dialógico entre ambos", señaló Scalona.

Y agrega: "A la manera de Faulkner, Onetti o Saer, Ciancio ha creado un territorio mítico entre el sur de Rosario y Arroyo Seco. Un condado faulkneriano, lleno de señores feudales tan berretas como reconocibles, con peones desesperados que figuran en el inventario de la hacienda y donde no faltan sus héroes: un gitano del circo, una enfermera del Cotolengo, un muchacho con un retraso cognitivo (el Benji Compson de El Ruido y la furia) y una sirvienta abusada con menos suerte que Emma Zunz. Los personajes de Ciancio, como los de Faulkner saben que están condenados, y sólo esperan un aplazamiento para intentar la fuga.está construido íntegramente con diálogos, con lengua franca y múltiple (todos hablan), con una literatura que, como el río, lleva, trae, cambia y disuelve la solidez del narrador único, abstracto y sabelotodo".

"¿Cómo nace otro libro?, preguntó Alfredo Veiravé a Borges y este dijo: 'cuando un libro termina y los personajes siguen hablando'. Es eso lo que han hecho Lajos, Pitín, Bety y Adela, y Antonio Ciancio ha seguido bellamente el dictado", concluye Scalona.

Ciancio nació y reside en Rosario. Es arquitecto. Formado en el taller de Marcelo Scalona, es coautor de la obra Exilio (Fundación Italia, 2006) y coautor de la novela El circo y la mariposa (Homo Sapiens, 2021).