El Centro Cultural Contraviento presenta al Quinteto Pavesa con su repertorio de boleros y valses en una nueva noche de música en el espacio cultural. Será el viernes 12 de septiembre a las 20.30 en el salón auditorio. Entradas limitadas disponibles en: entradasccc.com.ar

A través de su repertorio de boleros y valses, Quinteto Pavesa se resiste a lo efímero cantándole al amor. Entienden que las armonías y versos del amor no pasan de moda y eso van a demostrar en el espacio cultural de Rodríguez 721. El grupo está compuesto por Eugenia Galazarte en voz, Julián Cicerchia y Javier Riero Goytia en guitarras y arreglos, Bernardo Daluicio en contrabajo, y Malena Rozin percusión. El Quinteto está presentando su primer material discográfico, buscando generar una experiencia que instale otro tiempo, otra manera de conversar y de hacer comunidad. Como siempre, estará abierto Contraviento Bar para quienes deseen disfrutar un trago mientras miran el show o para quienes quieran cenar tras el espectáculo.