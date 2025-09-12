A partir de este jueves comenzó a regir una tarifa promocional para el servicio de taxis en Rosario. Los jubilados, estudiantes, personas con discapacidad, bomberos y personal de las fuerzas de seguridad podrán acceder a un descuento del 22% en la tarifa de los taxis que sean abordados en la calle. El beneficio también regirá ante “celebraciones, conmemoraciones y acontecimientos que establezca el municipio en particular” durante el transcurso del año. “Es una acción más dentro de lo que estamos trabajando para el sistema de taxis y remises”, sostuvo Nerina Manganelli, secretaria de Movilidad de Rosario. “Lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de la movilidad es que se genere mayor demanda y haya un mayor nivel de actividad”, añadió.

De esta manera, la bajada de bandera que hoy cuesta 2.117 pesos pasará a costar 1.652 pesos para quienes pertenezcan a ese universo de beneficiarios. En tanto, la ficha y el minuto de espera estarán en el orden de los 78 pesos. “Es una acción más dentro de lo que estamos trabajando para el sistema de taxis y remises. Y se suma al registro de aplicaciones que ya rige para el sistema”, explicó Manganelli a Rosario/12. “Las aplicaciones que están habilitadas también pueden ofrecer tarifas flexibles con valores que oscilan según la demanda”, agregó.

Desde el municipio explicaron que, para acceder al descuento, los pasajeros deberán acreditar su pertenencia al universo de beneficiarios. En el caso de los jubilados, se podrá hacer con credencial de Pami o Anses, tanto física como digital; mientras que los estudiantes universitarios o terciarios –tanto de universidades públicas como privadas– podrán utilizar la constancia de alumno regular, o la libreta universitaria física o digital. En tanto, las personas con discapacidad deberán contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD); a la vez que los bomberos y los miembros de las fuerzas de seguridad, podrán presentar su credencial, pero también alcanza con vestir el uniforme correspondiente.

“Es una medida destinada a este grupo de usuarios que, en este contexto económico particular, tienen más dificultades. Creo que esto va a ayudar muchísimo. Yo apuesto a que sea una mejora para el servicio. Siempre lo trabajamos muy codo a codo con todos los referentes y estamos en la búsqueda de una salida. Hicimos un montón de cosas y creo que esto va a servir muchísimo”, sostuvo la funcionaria. La iniciativa había sido aprobada en el Concejo y también regirá en celebraciones, conmemoraciones y acontecimientos que defina el municipio.

Por último, Manganelli remarcó que a pesar de la proliferación de aplicaciones “hay mucha gente que toma el taxi en la calle” a lo largo y ancho de la ciudad. “Principalmente los adultos mayores y en este caso van a tener un beneficio. No todos los adultos mayores saben usar una aplicación. De esta manera, mostrando la credencial de Pami o Anses van a acceder”, expresó y agregó: “Lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de la movilidad es que se genere mayor demanda y haya mayor actividad”.