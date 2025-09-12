La agrupación Mumalá presentó ayer el informe final "No estamos todas, nos faltan las víctimas del narcotráfico", que esta semana adelantó con el relevamiento de 128 feminicidios cometidos en la provincia de Santa Fe en los últimos cinco años, relacionados con contextos de criminalidad. El lugar elegido fue la plaza del Centro de Justicia Penal, desde donde Gabriela Sosa, referente de la organización, indicó que la mayoría de los involucrados "quedaron impunes o se fugaron". Además de las cifras adelantadas días atrás en este diario, el reporte apunta a visibilizar la necesidad de políticas públicas "territoriales, integrales, articuladas, efectivas".

El estudio revela los feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, desde enero de 2020 al 30 de julio de 2025, en la provincia. Los casos son definidos como "el asesinato de mujeres, adolescentes, niñas, travestis-trans y lesbianas, motivado por su condición de género, enmarcado en dinámicas violentas relacionadas con narcotráfico, crimen organizado y delitos conexos, donde las relaciones desiguales de poder, la misoginia institucional y la vulnerabilidad estructural operan dentro de un entramado de violencia, impunidad y ausencia estatal".

Además, subraya una "tendencia única en el país: durante 2021, 2022 y 2023, los feminicidios relacionados con el crimen organizado superaron a los femicidios directos, cometidos en contextos de relaciones íntimas o de pareja, un patrón que no se observó en ninguna otra provincia".



El reporte sostiene que hay "una alarmante concentración de estos crímenes en Rosario y sus alrededores, con un predominio de perpetradores jóvenes no identificados o prófugos". Y que los hechos "se asientan en los barrios populares y las zonas periféricas de Rosario y el Gran Rosario, afectando a mujeres jóvenes en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica".

También cuestiona la eliminación o desfinanciamiento de "las políticas existentes para el abordaje de las violencias machistas" y la "manifestación pública de mensajes de odio por razones de género", que "fortalecen la continuidad de la campaña #EmergenciaNiUnaMenos".

Al mismo tiempo, se agrega que "el Estado no brindó protección efectiva a sus ciudadanas y mucho menos generó dispositivos de prevención. La escasa aplicación de la perspectiva de género en la investigación de los feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado, sumada a la bajísima tasa de condenas para autores intelectuales, perpetúa un ciclo de impunidad que expone a las mujeres a una violencia específica y mortal".

En la presentación, Sosa, directora ejecutiva de Mumalá -que estuvo junto al diputado Carlos Del Frade- indicó que las mujeres jóvenes "constituyen la mitad de las víctimas de estos casos, el 51 por ciento de esas 128, eran madres y algunos de esos niños y niñas estaban presentes cuando ocurrió el hecho". También sostuvo que en el 98 por ciento de los hechos se utilizó un arma de fuego.



Se indica que en ese período, "la provincia concentró el 65% de este tipo de muertes violentas de mujeres a nivel nacional". Mientras que Rosario concentra el 87.5% de los casos de la provincia.



La mayoría de las víctimas, en tanto, eran jóvenes: el 40% tenía entre 19 y 29 años, el 7% entre 16 a 18; y el 3%, de 13 a 15 años. Es decir que el 50% de las víctimas tenía menos de 30 años.



El informe agrega que "un 69% de los perpetradores no fueron identificados; y que "de aquellos que sí lo fueron, el 70% está prófugo". También se indica que "el 69% de los feminicidas se dio a la fuga, de los cuales sólo del 31% fue detenido con posterioridad". Además, "solo el 25% de los agresores de los casos analizados fueron detenidos e imputados". Y suma: "En el 16% de los casos se detectó un autor intelectual (diferente del autor material); y el 60% se encontraba en prisión al momento del crimen".