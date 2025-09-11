El mes de septiembre llega con una agenda variada en los municipios bonaerenses, para disfrutar de los días primaverales al aire libre, con gastronomía local y música en vivo.



Festival del Libro y la Lectura

El Salón de Espejos de Chacabuco será el escenario de la tercera edición del Festival del Libro y Lectura. Además de la venta de ejemplares y presentaciones de libros, habrá un espacio dedicado exclusivamente a fanáticos de los juegos de mesa. Será de viernes a domingo a las 15hs, en el Salón de los Espejos, Primera Junta 24. La entrada es libre y gratuita.

Feria Gastronómica

En el marco de las Fiestas Patronales del pueblo turístico de Santa María, la Asociación de Turismo Comunitario presenta este viernes la 8° edición de la Feria Gastronómica, un evento que se ha consolidado como uno de los más esperados de la Kerb. Los protagonistas del evento que tendrá lugar el viernes serán los platos típicos, como carne al horno con papas y fullsen; wilckelnude; salchicha alemana con puré y chucrut; mauldasche y menú infantil. A partir de las 21hs, en el Centro Cultural Héctor Maier Schwerdt.



Encuentro Nacional de Artesanos

Año tras año, productores de distintos lugares del país se dan cita en San Fernando para mostrar sus trabajos a vecinos y visitantes en el Encuentro Nacional de Artesanos. La Plaza Mitre se vuelve a vestir de fiesta porque del jueves 11 al lunes 15 de septiembre se celebrará una nueva edición. De 10 a 21.00 horas, habrá cerca de 150 puestos que ofrecerán distintas producciones artesanales. El encuentro comenzó ayer y durante cinco jornadas contará con artistas y exposiciones. Platería, joyas en alpaca y bronce, tejidos, macramé, cerámica, indumentaria, decoración, entre otros objetos se podrán encontrar en el espacio público ubicado en Constitución y Madero, con entrada libre y gratuita. Allí, además, habrá espectáculos culturales para la familia que incluirán circo, milonga, rock y peña al aire libre. La programacion completa puede consultarse en la web oficial del municipio.

Descubrí Barrientos

Paisajes rurales, comidas típicas, feria de emprendedores y música en una nueva edicion de Descubri Barrientos en Lobos. A las 09:30hs, cicloturismo rural a la estación de Salvador María, a las 10hs, visita a la Estancia San Lorenzo y a las 11:30hs, al Almacén “Lo de Purrete”. Desde el mediodía en el CEPT N°16 se realizarán platos criollos, la elección del mejor pastelito de hojaldre, feria de emprendimientos familiares, presentación de ballets y cierre musical con Christian Citterio. Será el domingo.

Fiesta del tejido artesanal

La Municipalidad de San Antonio de Areco celebra este fin de semana la realización de la 1° Fiesta del Tejido Artesanal, que tendrá lugar este sábado de 10 a 18hs en la Plaza Ruiz de Arellano, con entrada libre y gratuita. La jornada comenzará a las 10 horas con la apertura de la 1° Feria de Tejido Artesanal. A las 11:30hs se desarrollará la charla “Qué es un tapiz en telar”, a cargo de Inés Talón en el Salón Guerrico. Más tarde se presentará el libro “El teñido de la lana de oveja”. A partir de las 13 horas habrá música en vivo con las actuaciones de Antonio Tapia, Hermanos Zaldivar, el Grupo de Danzas Raíz Arequera, Alma Chango y Kumbia y algo más.

Encuentro del Caballo y el Carruaje

Chascomús volverá a ser escenario de una gran celebración para los amantes de la vida rural y las tradiciones camperas. El sábado y domingo tendrá lugar el 11° Encuentro del Caballo y el Carruaje, un evento en el que habrá desfiles, exhibiciones y concursos. La propuesta reúne a coleccionistas y apasionados de todo el país y los visitantes podrán disfrutar no solo de la destreza ecuestre, sino también de un ambiente festivo en el que las prendas gauchas, los caballos y los carruajes volverán a ser protagonistas. Será el sábado a las 10hs y domingo a las 09:30hs, en la Asociación Rural de Chascomús y en la Estancia La Alameda.



Festival Nacional de Cine Rural

Comenzó la 7º edición del Festival Nacional de Cine Rural en Ayacucho para, durante tres días, llevar a cabo un evento que fomenta la producción local y su puesta en diálogo con trabajos nacionales e internacionales. La nueva edición cuenta con competencia nacional de cortos, muestra internacional y la esperada programación local, que incluye treinta cortos íntegramente producidos en la localidad. Puede consultarse en las redes sociales del evento.



Fiesta de las Colectividades

Con degustación de platos, artesanías, tradiciones y costumbres de otras comunidades, llega a Tandil la 35ª Fiesta de las Colectividades. También hay continuidad de espectáculos musicales y coreográficos, mostrando música y baile de distintas partes del mundo. Será sábado y domingo a las 16hs, en el Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662. Con entrada libre y gratuita.



Varela Matsuri

En la Asociación Japonesa de Florencio Varela llega una nueva edición de Varela Matsuri, la fiesta de la comunidad que celebra la cultura del país del sol. Esta vez los protagonistas será la demostración de sumo, a cargo de la Asociación de Sumo de la Argentina y de Aikido, con Ikigai Dojo Berazategui. Además, habrá espectáculos musicales con Ashibi, una banda nikkei que reinterpreta canciones tradicionales y contemporáneas de Okinawa. Por primera vez participará La Carolina, una orquesta con más de cuarenta músicos, rock nacional con Tremo y Ryukyukoku Matsuri Daiko, la danza de tambores okinawenses. Será el domingo a las 10hs, en la Asociación Japonesa de Florencio Varela, av. Eva Perón 7215 (ex Sarmiento). La entrada es arancelada.







Fiesta Nacional del Salame Quintero

Este año se celebra medio siglo de sabor, cultura y tradición en la 50º Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes. Habrá espectáculos en vivo, artesanías, mercado sustentable, gastronomía, espacios infantiles. La entrada es arancelada. Será de viernes al domingo desde las 10hs, en el Parque Municipal Independencia.



Expo Queso Lincoln

Bajo el lema “Vení a probar”, este viernes, sábado y domingo, la Expo Queso Lincoln brindará una atractiva propuesta gastronómica y recreativa para el público con la presentación de cocinas en vivo, patio de comida, la actuación de artistas locales y toda la variedad de quesos de la cuenca lechera linqueña. A partir de las 16hs, en la Sociedad Rural de Lincoln.

