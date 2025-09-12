Con los regresos de Agustín Sández y Jaminton Campaz a los entrenamientos, Central se prepara para recibir a Boca el domingo sin cambios en el Gigante. Ariel Holan no hizo modificaciones en el ensayo de ayer, aunque lo repite esta tarde en Arroyo Seco.

El técnico canaya quiere de titular a Federico Navarro, a quien considera el mejor volante central del equipo. Pero el ex Talleres tuvo problemas de lesiones musculares en las últimas semanas y quedó con pocas chances de reaparecer el domingo a las 17.30 ante Boca en Arroyito.

Holan probó ayer con la misma alineación que jugó 45 minutos con Sarmiento en Junín, por lo cual ratifica así la continuidad en ataque de Santiago López. Sández y Campaz regresaron luego de jugar por Eliminatorias con sus respectivas selecciones y no tuvieron dificultades para entrenar, Los dos van a jugar el fin de semana. De esta manera el equipo para recibir al conjunto de Miguel Russo sería con Broun; Coronel, Komar, Quintana, Sández; Di María, Ibarra, Malcorra; López, Veliz, Campaz.

Por otra parte, el cuerpo médico canaya informó que Tomás O’Connor sufrió una lesión de meniscos en la rodilla izquierda en una práctica y deberá someterse a una intervención quirúrgica que lo sacará de la cancha por, al menos, 45 días. El volante se suma a la lista de bajas por lesión con Juan Giménez.



Los socios agotaron las ubicaciones para el juego con Boca por lo cual no quedan entradas disponibles para ingresar el domingo al estadio.



