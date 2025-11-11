El 20 de noviembre, Día de la Memoria Trans, el Teatro Coliseo Podestá abrirá sus puertas a un hecho inédito: por primera vez, una compañía teatral travesti ocupará su escenario. “Es un acontecimiento histórico en nuestras vidas y en la comunidad disidente de La Plata”, dice Mariano Greco, director y dramaturgo de “Todo este maldito suelo está gritando”, obra que nació del pulso queer platense y que ahora llega al teatro más emblemático de la ciudad.

Un día cualquiera, en La Plata, sucede un terremoto. Tiemblan los edificios, las arboledas de las diagonales, los adoquines de los barrios más antiguos… pero nadie parece notarlo. Los platenses siguen sus vidas como si nada, excepto un grupo: las travestis. Ellas son las únicas que perciben ese movimiento que se repite una y otra vez. “¿Por qué solo nosotras nos damos cuenta?”, se preguntan, y así comienza el viaje de La Mari y Gala, dos amigas que intentan descubrir cómo detener el fenómeno que, más temprano que tarde, hará colapsar la ciudad. Es un descubrimiento el que las hará tirar del hilo de la historia: cada temblor coincide con el asesinato de una de sus compañeras a manos de la bonaerense.

El germen de la dramaturgia nació durante una clínica con perspectiva de género que Greco tomó en el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), en donde trabajó bajo la coordinación de la actriz y mediadora cultural Claudia Quiroga. Allí, el eje estuvo puesto en pensar cómo representar las violencias hacia identidades femeninas, disidentes y travestis desde un lugar distinto al habitual. “Estamos muy acostumbrados a enterarnos de estas violencias desde los medios masivos, donde se cuenta todo sin tener en cuenta a la víctima. Si utilizamos los mismos recursos en las artes escénicas, lo que logramos es volver a violentar a la persona en escena”, explica el director. A partir de esa reflexión, surgió una pregunta: ¿cómo contar estos acontecimientos sin caer en la reproducción del daño? La respuesta llegó de la mano de la metáfora, de la poesía.





Antes de esa clínica, Greco desarrolló una investigación sobre las artes escénicas y el territorio queer en la ciudad de La Plata, donde detectó un dato estremecedor: en 2017, cinco travestis fueron asesinadas, abandonadas o violentadas por distintos sistemas e instituciones de la provincia —el penitenciario, el médico y el policial—. Sus nombres eran Brandy Bardales Sangama, Damaris Becerra Jurado, Pamela Macedo Panduro, Angie Velázquez y Sabrina Nicole Urquiaga. Durante la entrevista, Greco se detiene en el caso de Brandy que, durante un allanamiento realizado en su casa por supuesta posesión de drogas, sufrió un ataque de epilepsia. “La abandonaron: no hicieron nada. Murió tanto en ese momento como después en el hospital, porque la policía no hizo absolutamente nada”, explica el dramaturgo.

El registro de esos cinco travesticidios en un mismo año lo impactó profundamente, y la muerte de Brandy lo llevó a pensar cómo narrar esa historia sin repetir la violencia en escena. Fue entonces cuando encontró una imagen capaz de contenerlo todo: el temblor. “Había algo en ese movimiento propio del cuerpo, del ataque de epilepsia, del temblor, que me hizo pensar en contar eso desde la metáfora”, explica. En la obra, la muerte de Brandy se menciona, pero nunca se representa. Es el punto de partida, el temblor inicial. A partir de ahí, el movimiento de la tierra se vuelve un símbolo más amplio: un pulso que recorre a toda la comunidad trans y travesti de La Plata.

Sobre las decisiones estéticas tomadas en la dramaturgia, Greco explica que el lenguaje poético permite visualizar algo cercano desde otro lugar. “Lo que contamos en la obra no es algo extraño: ocurre todas las semanas, todos los días, con la comunidad travesti disidente en La Plata. En la obra lo contamos desde un lenguaje que podría pensarse como realismo mágico, y eso permite mirarlo de otro modo, como si fueses un niño que lo ve por primera vez. El extrañamiento permite reconocer y dejar de naturalizar”, afirma.

La investigación que dio origen a la obra surgió como trabajo final del profesorado de teatro en la Escuela de Teatro de La Plata (ETLP). Mariano cuenta que la motivación inicial fue una sensación de extrañeza que tenía como espectador: “Iba a ver obras y no me sentía identificado con lo que veía, ni desde las narrativas, ni desde las estéticas, ni desde los procedimientos”, dice. Aunque en algunas piezas aparecían identidades maricas o trans, esas presencias no estaban narradas desde lugares que lo representaran, tal vez porque las teatralidades queer de La Plata no participaban de los circuitos institucionalizados. “Estaban en las varietés, en centros culturales, en fiestas, en marchas, pero no en edificios teatrales tradicionales”, explica el director.

Tras concluir el trabajo académico, Greco sintió la necesidad de hacer algo con ese material, trasladar lo que había observado a una experiencia escénica propia. “Todo este maldito suelo está gritando” se nutre de ese caldo de cultivo, de las voces y miradas que aparecieron en ese recorrido. “Mucho de lo que encontré en las entrevistas se terminó filtrando, las formas en que esas personas pensaban la escena, los personajes, la experiencia”, dice. Por eso, aunque la dramaturgia es de su autoría, Greco considera que está atravesada por lo colectivo desde el momento anterior a sentarse a plasmar palabras en un papel.

La actriz Agustina Ayala interpreta a “La Mari”, un personaje que, según cuenta, le resulta especialmente querido. La Mari es una trabajadora sexual que vino de Formosa —como la propia Ayala— y que vive con sus amigas travestis. Es la primera en sentir el temblor, y a partir de ahí emprende un viaje junto a Gala y Agua Viva. En ese recorrido, el personaje se transforma, y esa posibilidad de cambio es, para la actriz, una de las cosas más potentes de la obra. “Hay algo de poder ser vos en escena que te cambia”, dice, y reflexiona sobre la importancia de actuar personajes travestis desde una mirada propia: “No es común encontrar personajes travestis que estén buenos para actuar: suelen estar escritos desde un lugar lejano, por gente que muy probablemente jamás haya conocido a una travesti, con una mirada mediática o amarillista”, dice. En ese sentido, la actriz explica que la obra fue una oportunidad transformadora: “Poder actuar de ser travesti, siendo travesti, y de la manera que yo quiero y deseo, de la manera en que me comprendo, es transformador. No es una mirada externa, algo que viene de afuera: es algo propio”. Esa experiencia, confiesa, también la atravesó personalmente: “Yo siento que con esta obra pasé de ser trans a ser travesti. Me acepté”, dice con emoción.

Sobre la diferencia entre lo trans y lo travesti, Ayala prefiere no ofrecer una definición cerrada. “Hay muchas teorías, yo tengo la mía. Me gusta esta idea de que lo travesti no se explica tanto”, dice, y retoma las palabras de Marlene Wayar, quien sostiene que lo travesti “es un gerundio, algo que está en constante transformación”. Además, la actriz explica que lo travesti es, sobre todo, una identidad situada. En su lectura, la diferencia también tiene raíces históricas y políticas: mientras “trans” proviene de una mirada médica o psiquiátrica, “travesti” pertenece al colectivo y al territorio latinoamericano, al sur. “Es algo muy sudaca”, explica con una sonrisa.

El teatro, por sus lógicas de producción y creación, que suelen ser extensas, costosas, y demandan mucho tiempo y espacio, suele no ser accesible para las disidencias. “En general venimos más de la performance, que tiene esa inmediatez, eso de que la podés hacer en cualquier lado. En cambio, el teatro no siempre se vive desde un lugar propio. Cuesta mucho que las disidencias puedan sostener una obra. Por eso, poder estar en el Coliseo abre posibilidades”, explica Greco.

La obra es, lamentablemente, muy contemporánea. “Nos pasan cosas que la resignifican todo el tiempo”, cuenta el director. Escrita en 2023, la pieza trabaja sobre la zona roja de la capital provincial. Zona donde, poco tiempo después del estreno, se desató el conflicto en torno a su posible desplazamiento y regulación en la ciudad. “De pronto estábamos actuando algo que ocurría en ese mismo momento”, recuerda. Luego, el travesticidio de Flor Reinaldi volvió a actualizar el sentido de la obra. “No deja de ser actual, y eso por un lado es preocupante, pero por otro reafirma la necesidad de seguir haciéndola”, explica.

Entre los rituales que acompañan cada función, hay uno especialmente significativo: el grupo dedica cada presentación a una persona trans asesinada o vulnerada. “Siempre, cada función que hacemos, hay nuevos nombres. Es terrible y nos atraviesa”, cuenta Greco. Antes de la función, el elenco se reúne y el director elige el nombre de la persona a quien estará dedicada la noche. “A veces las actrices lo conocen, otras no. Entonces nos tomamos un rato para saber quién fue, qué vivió, y construimos algo colectivo a partir de eso. La función sí o sí se transforma: a partir de eso tiene otro sentido”. El público también es parte del ritual: al ingresar a la sala, ve proyectado el nombre de la persona homenajeada. “Quizás al principio no sepa quién es, pero algo de ese gesto persiste. Genera la necesidad de investigar, de recordar. Me parece un gesto muy propio de nuestra obra, y nos moviliza mucho siempre”, dice el dramaturgo. “La obra está pensada desde cómo ve una persona travesti la ciudad”, agrega Ayala, y cierra, con dulzura: “Eso es lo hermoso: ver la ciudad desde esos ojos, desde esos cuerpos”.

“Todo este maldito suelo está gritando”, dirigida y escrita por Mariano Greco e interpretada por el grupo La Furia Teatro, se presentará el próximo 20 de noviembre a las 20 hs en el Teatro Coliseo Podestá. El elenco está integrado por Agustina Ayala, Baby Pop, La Weltan, Evelin Arias y SIM0, con música original de Mariano Greco y Eli Rivas Gadan, dirección de arte y vestuario de Fio Cosmos, escenografía de Miguel Greco, iluminación y proyecciones de Ayelén Juárez y Dan Provenzano, y asistencia coreográfica de Paloma Ardeti. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del teatro.