El Gobierno nacional fijó los nuevos precios para los biocombustibles que regirán desde este mes de septiembre. A través de las resoluciones 368/2025 y 369/2025 de la Secretaría de Energía, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció el precio mínimo de adquisición de los fluidos. El biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil quedó en 1.408.687 pesos por tonelada; el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, en 857,006 pesos por litro; y el bioetanol elaborado a base de maíz, en 785,468 pesos por litro. Estos valores influyen de forma directa en el precio de las naftas y el gasoil en surtidores, porque forman parte de un corte obligatorio en las mezclas con combustibles fósiles.
