La Fiscalía de Instrucción de Cosquín informó este jueves que fueron encontrados sin vida Cristian Sergio Fink (37 años) y su hijo Álvaro Fink Olariaga (3 años), quienes eran buscados desde el miércoles en la zona del Dique El Cajón, en Capilla del Monte.

Los cuerpos fueron hallados por personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la Policía de Córdoba en las aguas del perilago, a más de dos metros de profundidad, enganchados entre ramas en un sector de difícil acceso.

Padre e hijo habían desaparecido en la tarde del 10 de septiembre, luego de salir de paseo por la zona.

El operativo de búsqueda

La desaparición fue denunciada por la madre del niño, Lorena, quien advirtió que ambos habían salido de su domicilio en Capilla del Monte alrededor de las 18 horas, como en otras ocasiones, para “pasear y tirar piedritas al río”. Al no regresar y no obtener respuesta a sus llamados, la mujer se dirigió al lugar y encontró el vehículo familiar —un Chevrolet Aveo— vacío y cerrado, lo que encendió las alarmas.





Desde la noche del miércoles, más de 100 efectivos de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios y equipos especiales del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes participaron del operativo de búsqueda. Se desplegaron rastrillajes en zonas agrestes, buzos, la división canes y drones para ampliar el radio de exploración. La coordinación estuvo a cargo de la fiscalía de Cosquín, dirigida por el doctor Nelson Lingua.

En paralelo, la Policía Científica peritó el vehículo hallado en el lugar, mientras la Brigada de Investigaciones de Punilla Norte realizó tareas complementarias bajo las instrucciones de la fiscalía.

El hallazgo y la investigación

Los cuerpos fueron localizados en horas de la mañana en un área de más de dos metros de profundidad, dentro del sector definido por el operativo. Según informó la Fiscalía, en este momento se desarrollan las tareas de rescate y peritajes correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La esposa de Cristian, en declaraciones a la prensa, descartó versiones de conflicto o de posibles amenazas: “Para nada, Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, arregla máquinas, hace service, es técnico. Tiene un entorno de buena gente”, expresó Lorena en Noticias El Doce.

La investigación judicial continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que mantiene abierta la causa para determinar con precisión cómo se produjo la tragedia.

