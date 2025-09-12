El ministro de Economía, Luis Caputo, visiblemente golpeado por la amplia derrota del oficialismo del pasado domingo en las elecciones bonaerenses, criticó la realización de los comicios de medio término, a los que calificó como “una ridiculez”.

En el programa Las tres anclas, que se emite por el canal de streaming Carajo, y en el que los funcionarios del equipo económico del gobierno son habitués, “Toto” no dudó al responder una consulta del Gordo Dan en la mesa, que le preguntó si estaba de acuerdo con las elecciones legislativas que se realizan entremedio de las presidenciales.

“Estoy en contra”, dijo Caputo de manera tajante. “En nuestro país que haya elecciones cada dos años es una ridiculez. Más allá de si es plan de estabilización o no, es un costo altísimo, a la sociedad no le interesa y es algo que para mí habría que revisar”, analizó sin brindar mayores argumentos.

Asimismo, el titular de Hacienda consideró que “se sobredimensionaron las elecciones provinciales y creo que se están sobredimensionando las de octubre”. A pesar de esa apreciación, comentó: “Por supuesto nos encantaría ganar, pero me refiero a que nosotros necesitamos gobernabilidad”.

Caputo aprovechó el espacio de streaming al que que frecuenta cada semana para decir que “las reformas que vamos a implementar van a ser espectaculares”, ya que “son todas esas cosas que la gente pide”.

Del programa, también participaron otros funcionarios como el titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien coincidió con el ministro al decir que “es frágil la situación para tener elecciones cada dos años, tiene que haber consensos básicos que no te desestabilicen”.