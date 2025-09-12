Justicia para ricos. No hay otra forma de calificar a la audiencia de este viernes, en Comodoro Py, donde 50 o 60 empresarios ofrecerán plata para “extinguir la acción penal” en su contra en la causa conocida como Cuadernos. Figuran nombres muy conocidos, como el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra; Enrique Pescarmona, Ado Roggio y otros 30 que, según argumentan, pusieron dinero para la campaña electoral, no l aparato de Comodoro Py parece jugar a favor de esta movida la fiscal Fabiana León se opondrá a cambiar plata por sobreseimientos y lo mismo hará la Unidad de Información Financiera (UIF), pero el rumor es que el Tribunal Oral y, en todo caso la Casación, le darán vía libre al pacto cuyo único objetivo es concentrar la ofensiva judicial-política en el kirchnerismo y hacer zafar a los empresarios
Hoy habrá una audiencia en la causa Cuadernos
Los empresarios piden cambiar plata por sobreseimiento
Más de 50 acusados ofrecerán plata para “extinguir la acción penal” en su contra, ofrecen montos que van desde 150.000 dólares a algo más de un millón.
