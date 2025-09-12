Tras los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, la comunidad educativa y los trabajadores del Hospital Garrahan lanzaron un plan de lucha para frenar la motosierra de Javier Milei. Este viernes habrá un paro nacional universitario, mientras se prepara la tercera marcha federal, prevista para cuando la Cámara de Diputados deba rechazar los vetos presidenciales. El ajuste a las universidades nacionales logró unificar a estudiantes, docentes y rectores en un mismo reclamo: defender la educación pública y resistir los vetos de Milei. Ayer, las autoridades de la UBA advEn paralelo, los trabajadores del Garrahan confirmaron que pararán este viernes y marcharán junto al Frente Universitario el miércoles 17. El Congreso también se prepara para resistir: la oposición trabaja para convocar a una sesión el miércoles próximo, en la que podrían rechazar los dos vetos, además de avanzar con las interpelaciones por el escándalo de coimas en la ANDIS.
Además de la tercera marcha federal, la UBA anunció un "plan de restricción"
Veto a las universidades y al Garrahan: el Palacio y la calle resisten
En el Congreso, la oposición prepara una sesión para revertir el freno de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
