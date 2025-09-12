El gobierno avanza con un ajuste sobre las políticas de lucha contra las adicciones. Desde agosto cerró cerca de cincuenta Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), que atendían de manera gratuita a personas con consumos problemáticos. Estas casas son gestionadas por movimientos sociales, la iglesia y organizaciones de la sociedad civil, mediante convenios con el Sedronar; muchas deEl argumento con el que el Sedronar las está cerrando es que detectó irregularidades en una serie de auditorías
Protesta por el desguace del Sedronar
El ajuste llegó a las políticas de lucha contra las adicciones
En un mes, el Gobierno cerró cincuenta Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, que atendían de manera gratuita a personas con consumos problemáticos.
