Belgrano y San Martín de San Juan empataron en cero, y el punto para ambos los acercó un poco a los puestos de clasificación, en el partido que disputaron en el estadio Julio César Villagra, por la octava fecha del torneo Clausura.

En el encuentro que abrió la jornada interzonal, ambos clubes tuvieron disparos en los palos: el delantero Nicolás Fernández para el local, y el volante Sebastián González para los sanjuaninos, a los 32 minutos de la primera parte.

Con la igualdad, Belgrano quedó en el noveno puesto de la zona A, con nueve unidades y a una de la clasificación, mientras que el equipo verdinegro es noveno con la misma cantidad de puntos en el grupo B, además de haber alcanzado a Aldosivi y Talleres en 18 puntos en la tabla anual.

En la próxima fecha, los cordobeses serán locales ante Newell’s, el próximo lunes 22 de septiembre a las 21 horas, mientras que los dirigidos por Leandro Romagnoli recibirán a Vélez, el viernes 19 a las 19.15.

A los 10 minutos de la primera parte, Belgrano tuvo la primera llegada por medio de una subida por izquierda del carrilero Ulises Sánchez, que remató bajo y cruzado, pero desviado. Luego de un tiro libre, el delantero Nicolás Fernández aprovechó un rechazo defectuoso y quedó libre de marca por el costado izquierdo, pero su cabezazo dio en el palo y se fue.

Un minuto después, el extremo Julián Mavilla avanzó por izquierda y puso un buen centro rasante para el atacante Franco Jara, que remató desviado desde el área chica.

San Martín tuvo su primer acercamiento a los 32 minutos, con un cabezazo del volante Sebastián González, que dio en el palo izquierdo del guardameta Thiago Cardozo, que contuvo en el rebote.

En la segunda mitad, a los 18 minutos, un centro bajo desde la izquierda le llegó a Mavilla, que remató desde el área chica, aunque con un tiro muy alto.

El propio Mavilla recibió por derecha, encaró hacia el medio y sacó un remate desde el borde del área grande, que agarró efecto pero se fue por encima del travesaño.



