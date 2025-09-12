En las efemérides del 12 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1922. Nace Antonio Cafiero

Nace Antonio Cafiero, uno de los principales dirigentes de la historia del peronismo. Fue ministro de Comercio Exterior en la segunda presidencia de Perón. En los 70, ocupó el ministerio de Economía después del Rodrigazo y era embajador en el Vaticano al momento del golpe de 1976. En 1985 desafió a la ortodoxia de Herminio Iglesias. Ganó esa compulsa y lideró la renovación peronista. Venció al radicalismo en 1987 y asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un año después Carlos Menem terminó con su sueño presidencial al vencerlo en la primera interna de la historia del justicialismo. Más adelante fue senador. Murió en 2014, a los 92 años.

1945. El nacimiento de Milo Manara

Nace el historietista italiano Milo Manara, referente del comic erótico. Su obra más famosa es El Clic, de 1983. También destacan Las aventura de Giuseppe Bergman y los trabajos en colaboración con Hugo Pratt (Verano indio, El gaucho) y Federico Fellini (Viaje a Tulum, El viaje de G. Mastorna, llamado Fernet).

1975. Pink Floyd lanza Wish You Were Here

Pink Floyd publica el disco Wish You Were Here. La banda inglesa logra una de las cumbres del rock de los 70, dos años después del impacto de El lado oscuro de la Luna. El LP tiene un tema subyacente: la locura de Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd que debió abandonar el grupo por sus adicciones.

1977. El crimen de Steve Biko

Steve Biko, uno de los líderes de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, muere asesinado a los 30 años. Había encabezado la lucha de los estudiantes de Soweto en junio de 1976. El 18 de agosto de 1977 fue detenido por la policía y encausado por la Ley Antiterrorista del régimen racista. Lo torturaron en la Sala de Policía 619, en Puerto Elizabeth. Las lesiones causan su muerte y la policía dice que fue por una huelga de hambre. La noticia sacude al mundo y pone en primer plano el repudio al supremacismo de los blancos. El funeral de Biko congrega a 20 mil personas y genera años más tarde una canción de Peter Gabriel. La historia de su lucha fue narrada en el film Cry Freedom, con Denzel Washington como Biko.

1992. La caída de Abimael Guzmán

Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, es detenido en Lima. Se trata del mayor golpe contra la guerrilla maoísta, que queda descabezada. La detención de Guzmán, de 57 años, oxigena a Alberto Fujimori después del autogolpe del 5 de abril de ese año. Guzmán es mostrado a la prensa en una jaula, con traje a rayas, y cumplió una condena a cadena perpetua hasta su muerte, el 11 de septiembre de 2021.

2003. Muere Johnny Cash

A los 71 años fallece Johhny Cash. Símbolo de la música country, en medio siglo de carrera vendió noventa millones de discos. Durante décadas dependió del consumo de anfetaminas y en sus últimos años padeció una enfermedad neurodegenerativa. La película Walk the Line narra su vida. Allí lo personifica Joaquín Phoenix, mientras que Reese Witherspoon, en una actuación que le valió el Oscar, hizo de June Carter, su esposa fallecida en mayo de 2003.

2008. El suicidio de David Foster Wallace

El escritor estadounidense David Foster Wallace se ahorca en su casa de Claremont, Los Ángeles. Tenía 46 años y sufría de depresión. La fama le había llegado en 1996 con La broma infinita, una novela de más de mil páginas, aclamada por la crítica. De 1987 es su primera novela, La escoba del sistema. Su novela póstuma, El rey pálido, fue finalista del Premio Pulitzer en 2011. En vida publicó libros de cuentos como La niña del pelo raro y Extinción. También escribió varios libros de ensayos y crónicas, entre los que destacan Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, Hablemos de langostas y El tenis como experiencia religiosa.

2010. Fallece Claude Chabrol

Claude Chabrol, uno de los nombres clave de la Nouvelle Vague, muere en París a los 80 años. Formó parte de la mítica redacción de Cahiers du Cinema en los años 50 y publicó una monografía sobre Hitchcock junto e Éric Rohmer. Su extensa filmografía de más de cincuenta títulos arrancó en 1958 con El bello Sergio y culminó en 2009 con Bellamy. Entre sus films destacan El carnicero y su adaptación de Madame Bovary.

Además, es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.