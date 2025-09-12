Pasada la aplastante derrota en la provincia de Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, retomó la campaña electoral con miras a los comicios de octubre. Junto al sospechado Martín Menem (por el caso de las coimas por medicamentos para discapacitados) participó del acto donde se lanzaron los candidatos a diputados nacionales por Tucumán. La hermana presidencial llegó rodeada de un fuerte operativo de seguridad ya que durante toda la tarde hubo protestas de familiares de personas con discapacidad que le recordaron la acusación que pesa sobre ella en las coimas de la Andis.

Karina llegó de la mano del ya anunciado pero todavía no designado de manera oficial ministro del Interior, Lisandro Catalán. El funcionario es tucumano y es quien promovió los candidatos de La libertad Avanza. Se trata de Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá. Todos perfectos desconocidos en la política tucumana. Fiel al estilo de buscar candidatos puros, Catalán eligió a este grupo dejando de lado al histórico aliado, Ricardo Bussi, hijo del condenado genocida. Hasta ahora esta estrategía tuvo como único resultado la derrota. La sufrieron en Corrientes y el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. En la provincia del NEA el candidato puro de los libertarios quedó en un cuarto y cómodo lugar. En la provincia de Buenos Aires perdieron por más de 13 puntos. El operativo de seguridad, que incluyó unos 300 efectivos de la policía tucumana, impidió que la gente se acercara al club Villa Luján. De todas maneras familiares de discapacidados se aglutinaron para repudiar la llegada de la hermana presidencial. Las críticas fueron el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y el dejarlos sin subsidios y prestaciones para sus familiares.