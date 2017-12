Otro papelón y van... En Comodoro Py y en el coro mediático adicto intentaron vincular a Julio De Vido con el Memorándum de Entendimiento con Irán. La base es un mail emitido por el ex vicecanciller Eduardo Zuaín y dirigido al canciller Héctor Timerman después de una reunión con el encargado de Negocios de Irán, Mohsen Baharvand. En el encuentro, Zuaín buscaba definir las cuestiones acordadas en el Memorándum, como la fecha del viaje del juez a Teherán a tomar las declaraciones a los sospechosos. Todo debía consignarse en una nota conjunta. El mail de Zuaín demuestra que el iraní estuvo reticente. Pero en un párrafo, el ex vicencanciller le dice a Timerman “si se acuerda una nota, recién ahí acordar reunión a nivel Julio”. De esa frase, Comodoro Py sacó la conclusión de que Julio De Vido estaba vinculado al Memorándum. Pero el Julio del texto era otro: Julio Alak, entonces Ministro de Justicia. Es que lo que se estaba negociando era, justamente, un tratado que requería diálogo con el juez, la Corte y toda la estructura judicial. Eso era del área del Ministerio de Justicia.

El mail en cuestión tiene fecha del 13 de noviembre de 2013, diez meses después de firmado el Memorándum. En septiembre de 2013, en las Naciones Unidas, hubo una reunión que se difundió públicamente entre Timerman y el canciller iraní. En ese momento se buscaba cómo concretar lo firmado en el Memorándum. Al regreso a Buenos Aires, Timerman instruyó a Zuaín para que se reuniera con Baharvand –uno de los máximos especialistas en el caso AMIA que tiene Irán y por entonces Encargado de Negocios en Buenos Aires– y se pusieran fechas concretas a varias cuestiones: plazo para poner en marcha el Memorándum, plazo para que el juez viaje a Teherán.

En el texto, Zuaín le informa a Timerman que “el amigo (por Baharvand) no tiene definiciones. Y me dió a entender que no tuvo margen para consultar a más alto nivel”. Ante esa situación, la propuesta era seguir conversando en ese nivel, es decir, sin involucrar un nivel de funcionarios más alto, como el de ministros, para redactar una nota con plazos concretos. Por eso Zuaín señala: “si se acuerda el borrador de una nota, recién ahí acordar reunión a nivel Julio”.

Como el pensamiento en Comodoro Py es unilateral y están siempre listos para imputar a funcionarios emblemáticos del anterior gobierno, concluyeron que el texto involucraba a De Vido. Pero el Julio del mail es Alak, el ministro de Justicia, que tendría la tarea de coordinar con el Poder Judicial cómo se harían las cosas, esto es cómo sería el viaje a Teherán, el interrogatorio, la presencia del fiscal, de los querellantes y otros detalles. Por supuesto nada se concretó porque los iraníes nunca terminaron de aceptar el Memorándum y seis meses después del mail, la Casación dictaminó que el tratado era inconstitucional.

Más allá de todo, Comodoro Py y sus medios pretendieron usar el mail contra De Vido. Durante 48 horas hicieron campaña saboreando que, supuestamente, tenían al ex ministro involucrado en el Memorándum.