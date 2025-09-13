La propuesta de teatro para niñes de cero a tres años que ganó el premio Estrella de Mar este año propone que, en el medio de las olas y por el fondo del mar, OTA, la tortuga grandota, busca su casa, ¿dónde estará? Una parte para mirar y otra parte para jugar. Con María Soledad Galván y Santiago Pereiro, la obra tiene idea, dramaturgia y dirección de Carla Rodríguez (A las 16 en La Orilla Infinita.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.