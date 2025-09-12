Vuelve el fútbol tras la pausa de las Eliminatorias y la Liga Profesional se enciende con una octava fecha llena de clásicos. Habrá un imperdible Estudiantes vs. River y la reedición de una vieja rivalidad entre Di María y Paredes.

Pero hay más: la Primera Nacional encara su recta final y otros deportes capturan la atención. La Copa Davis tendrá a Argentina entre sus protagonistas, los Pumas buscan revancha en el Rugby Championship, la Selección de vóley sale a la cancha en el Mundial. En cuanto a las ligas europeas, habrá clásico en Manchester y el choque de gigantes entre Juventus e Inter.

Torneo Clausura

Se retoma la Liga Profesional luego de las Eliminatorias. La fecha 8 tendrá un clásico y también el duelo Di María - Paredes:

Viernes

14.30: Deportivo Riestra vs Central Córdoba

19.00: Racing vs San Lorenzo

19.00: Huracán vs Vélez

21.30: Newell's vs Atlético Tucumán

21.30: Lanús vs Independiente Rivadavia

Sábado

14.30: Godoy Cruz vs Barracas Central

16.45: Independiente vs Banfield

19.00: Estudiantes vs River

21.15: Sarmiento vs Aldosivi

Domingo

15.00: Gimnasia vs Unión

15.00: Instituto vs Argentinos

17.30: Rosario Central vs Boca

20.00: Tigre vs Talleres

20.00: Defensa y Justicia vs Platense

Primera Nacional

Quedan solo 4 fechas para definir el Reducido y hay equipos que ya podrían asegurarse la clasificación:

Sábado

15.30: Estudiantes vs Defensores Unidos

15.30: Defensores de Belgrano vs Chaco For Ever

16.30: Deportivo Morón vs Temperley

21.30: Gimnasia y Tiro vs Arsenal

Domingo

13.05: Los Andes vs Almagro

13.30: Nueva Chicago vs Gimnasia (J)

15.00: Tristan Suarez vs Colegiales

15.30: Ferro vs San Miguel

15.30: Talleres RE vs Colón

15.30: Chacarita vs Almirante Brown

15.30: San Telmo vs Central Norte

16.00: Maipu vs All Boys

16.00: Güemes vs Racing (Cba)

16.00: Patronato vs Quilmes

16.30: Deportivo Madryn vs Alvarado

19.00: Estudiantes RC vs Mitre SdE

20.00: San Martin (T) vs Atlanta

Mundial masculino de vóley

La Copa se disputará en Finlandia y el equipo que dirige Marcelo Méndez se mide contra los locales, dentro del Grupo C:

Sábado

23.30: Argentina vs Finlandia

Copa Davis

Se juega la segunda ronda de los Qualifiers y Argentina enfrenta a Países Bajos

Viernes

9.00: Etcheverry vs De Jong

A continuación: F. Cerúndolo vs Van de Zandschulp

Sábado

9.00: Zeballos/Molteni vs Arends/Verbeek

A continuación (si es necesario):

F. Cerúndolo vs De Jong

A continuación (si es necesario):

Etcheverry vs Van de Zanschulp

Rugby Championship

La semana 4 del Torneo volverá a enfrentar a los Pumas contra los Wallabies, en busca de una revancha luego de la ajustada caída en la fecha 3:

Sábado

01.00: Australia vs Argentina

Liga femenina

La fecha 6 del Torneo comienza con un clásico:

Viernes

11.00: San Lorenzo vs River

15.00: Racing vs Gimnasia

Sábado

11.00: Huracán vs San Luis

11.00: Boca vs Belgrano

13.30: Banfield vs Vélez

Domingo

10.00: Independiente vs Newell's

15.00: SAT vs Ferro

Premier League

Inglaterra tendrá el domingo un nuevo derby de Manchester:

Sábado

08.30: Arsenal vs Nottingham Forest

11.00: Newcastle vs Wolves

11.00: Everton vs Aston Villa

11.00: Bournemouth vs Brighton

11.00: Fulham vs Leeds

11.00: Crystal Palace vs Sunderland

13.30: West Ham vs Tottenham

16.00: Brentford vs Chelsea

Domingo

10.00: Burnley vs Liverpool

12.30: Manchester City vs Manchester United

Serie A

La fecha 3 tendrá el gran clásico italiano:

Sábado

10.00: Cagliari vs Parma

13.00: Juventus vs Inter

16.45: Fiorentina vs Napoli

Domingo

07.30: Roma vs Torino

10.00: Pisa vs Udinese

10.00: Atalanta vs Lecce

13.00: Sassuolo vs Lazio

15.45: Milan vs Bologna

La Liga

Se disputará la 4ta fecha del campeonato en España:

Viernes

16.00: Sevilla vs Elche

Sábado

09.00: Getafe vs Real Oviedo

11.15: Real Sociedad vs Real Madrid

13.30: Athletic Bilbao vs Alavés

16.00: Atlético Madrid vs Villarreal

Domingo

09.00: Celta vs Girona

11.15: Levante vs Betis

13.30: Osasuna vs Rayo Vallecano

16.00: Barcelona vs Valencia