Vuelve el fútbol tras la pausa de las Eliminatorias y la Liga Profesional se enciende con una octava fecha llena de clásicos. Habrá un imperdible Estudiantes vs. River y la reedición de una vieja rivalidad entre Di María y Paredes.
Pero hay más: la Primera Nacional encara su recta final y otros deportes capturan la atención. La Copa Davis tendrá a Argentina entre sus protagonistas, los Pumas buscan revancha en el Rugby Championship, la Selección de vóley sale a la cancha en el Mundial. En cuanto a las ligas europeas, habrá clásico en Manchester y el choque de gigantes entre Juventus e Inter.
Torneo Clausura
Se retoma la Liga Profesional luego de las Eliminatorias. La fecha 8 tendrá un clásico y también el duelo Di María - Paredes:
Viernes
14.30: Deportivo Riestra vs Central Córdoba
19.00: Racing vs San Lorenzo
19.00: Huracán vs Vélez
21.30: Newell's vs Atlético Tucumán
21.30: Lanús vs Independiente Rivadavia
Sábado
14.30: Godoy Cruz vs Barracas Central
16.45: Independiente vs Banfield
19.00: Estudiantes vs River
21.15: Sarmiento vs Aldosivi
Domingo
15.00: Gimnasia vs Unión
15.00: Instituto vs Argentinos
17.30: Rosario Central vs Boca
20.00: Tigre vs Talleres
20.00: Defensa y Justicia vs Platense
Primera Nacional
Quedan solo 4 fechas para definir el Reducido y hay equipos que ya podrían asegurarse la clasificación:
Sábado
15.30: Estudiantes vs Defensores Unidos
15.30: Defensores de Belgrano vs Chaco For Ever
16.30: Deportivo Morón vs Temperley
21.30: Gimnasia y Tiro vs Arsenal
Domingo
13.05: Los Andes vs Almagro
13.30: Nueva Chicago vs Gimnasia (J)
15.00: Tristan Suarez vs Colegiales
15.30: Ferro vs San Miguel
15.30: Talleres RE vs Colón
15.30: Chacarita vs Almirante Brown
15.30: San Telmo vs Central Norte
16.00: Maipu vs All Boys
16.00: Güemes vs Racing (Cba)
16.00: Patronato vs Quilmes
16.30: Deportivo Madryn vs Alvarado
19.00: Estudiantes RC vs Mitre SdE
20.00: San Martin (T) vs Atlanta
Mundial masculino de vóley
La Copa se disputará en Finlandia y el equipo que dirige Marcelo Méndez se mide contra los locales, dentro del Grupo C:
Sábado
23.30: Argentina vs Finlandia
Copa Davis
Se juega la segunda ronda de los Qualifiers y Argentina enfrenta a Países Bajos
Viernes
9.00: Etcheverry vs De Jong
A continuación: F. Cerúndolo vs Van de Zandschulp
Sábado
9.00: Zeballos/Molteni vs Arends/Verbeek
A continuación (si es necesario):
F. Cerúndolo vs De Jong
A continuación (si es necesario):
Etcheverry vs Van de Zanschulp
Rugby Championship
La semana 4 del Torneo volverá a enfrentar a los Pumas contra los Wallabies, en busca de una revancha luego de la ajustada caída en la fecha 3:
Sábado
01.00: Australia vs Argentina
Liga femenina
La fecha 6 del Torneo comienza con un clásico:
Viernes
11.00: San Lorenzo vs River
15.00: Racing vs Gimnasia
Sábado
11.00: Huracán vs San Luis
11.00: Boca vs Belgrano
13.30: Banfield vs Vélez
Domingo
10.00: Independiente vs Newell's
15.00: SAT vs Ferro
Premier League
Inglaterra tendrá el domingo un nuevo derby de Manchester:
Sábado
08.30: Arsenal vs Nottingham Forest
11.00: Newcastle vs Wolves
11.00: Everton vs Aston Villa
11.00: Bournemouth vs Brighton
11.00: Fulham vs Leeds
11.00: Crystal Palace vs Sunderland
13.30: West Ham vs Tottenham
16.00: Brentford vs Chelsea
Domingo
10.00: Burnley vs Liverpool
12.30: Manchester City vs Manchester United
Serie A
La fecha 3 tendrá el gran clásico italiano:
Sábado
10.00: Cagliari vs Parma
13.00: Juventus vs Inter
16.45: Fiorentina vs Napoli
Domingo
07.30: Roma vs Torino
10.00: Pisa vs Udinese
10.00: Atalanta vs Lecce
13.00: Sassuolo vs Lazio
15.45: Milan vs Bologna
La Liga
Se disputará la 4ta fecha del campeonato en España:
Viernes
16.00: Sevilla vs Elche
Sábado
09.00: Getafe vs Real Oviedo
11.15: Real Sociedad vs Real Madrid
13.30: Athletic Bilbao vs Alavés
16.00: Atlético Madrid vs Villarreal
Domingo
09.00: Celta vs Girona
11.15: Levante vs Betis
13.30: Osasuna vs Rayo Vallecano
16.00: Barcelona vs Valencia