Trabajadores del Garrahan protagonizarán este viernes una histórica jornada de protestas y alzarán la voz en rechazo al veto de Javier Milei que deja sin efecto la ley de emergencia pediátrica, que daba fondos frescos para un sector de vital importancia que está siendo víctima de un ajuste sin precedentes.

Así lo confirmó por la 750 Rita Fernández, médica pediatra con 30 años de trayectoria en el hospital Garrahan, quien aseguró que este viernes están haciendo un paro de 24 horas y que pretenden cerrar la jornada con un “ruidazo” en todo el país.

La jornada comenzará con una conferencia de prensa a las 11:30. Luego, a las 15, harán una marcha masiva desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. El objetivo es cerrar a las 20 con un ruidazo en todo el país, donde la ciudadanía puede manifestar su apoyo a la causa.

“La idea es que gente se junte y haga ruido para protestar por esos vetos que afectan la salud pública y la educación. Mañana sigue el paro de franqueros”, comentó Fernández sobre la protesta.

En tanto, sobre lo que ocurrirá en los próximos días, afirmó: “La idea es decidir en asamblea convocar a una marcha federal con universidades para apoyar a los diputados en este rechazo al veto, que esperamos que se dé”.

“Esperamos que la sociedad se exprese. Hay que defender el hospital, porque es un orgullo nacional. Tenemos que expresarnos todos en las calles y en las urnas”, aseguró ante la pregunta de Víctor Hugo Morales.

