El camino de Franco Mastantuono hacia el estrellato podría saltearse una parada clásica en la formación de todo crack moderno de la Selección Argentina: el Mundial Sub 20. "Si depende de nosotros, se queda con nosotros", respondió tajantemente Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, al ser consultado este viernes en conferencia de prensa por los siete partidos de ausencia que supondrían la sumatoria del exRiver al Mundial juvenil que se realizará entre septiembre y octubre en Chile.

El zurdo de 18 años se reincorporó al Merengue luego de su discreta participación con la Selección en la última doble fecha de Eliminatorias, donde titularizó contra Venezuela en el 3-0 del Monumental e ingresó en la segunda parte de la derrota con Ecuador en Guayaquil, vistiendo nada menos que la número 10, y está disponible para el partido de este sábado ante la Real Sociedad en San Sebastián (desde las 11:15).

La Selección Sub 20 dirigida por Diego Placente es una de las grandes candidatas al título en el Mundial que se estará jugando entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile, donde comparte grupo con Italia, Australia y Cuba.

La de Mastantuono resultaría una baja sensible no sólo para el equipo sino también para el torneo, dada su popularidad internacional desde su llegada al gigante español. De todos modos, Placente cuenta con un ataque repleto de talento en el que destacan el extremo de Vélez Maher Carrizo, "Diablito" Echeverri (Bayer Leverkusen), Santino Andino (Godoy Cruz) e Ian Subiabre (River).

El nacido en Azul jugó el Sudamericano de la categoría a principios de año, cuando todavía estaba en River. Fue generalmente la primera opción de recambio de Placente y totalizó 8 partidos (dos de titular) sin goles ni asistencias en el equipo que fue subcampeón.

A diferencia de lo que podría suceder a fin de año, Mastantuono sí participó del Mundial Sub 17 de 2023, donde empezó a hacerse conocido. En aquel equipo también fue dirigido por Placente y salió del banco (6 partidos). La Sub 17 terminó cuarta en esa Copa, con actuaciones estelares del nueve Agustín Ruberto (goleador del torneo con 8 gritos) y Echeverri, dueño de un recordado triplete ante Brasil en cuartos de final.