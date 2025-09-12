Este viernes se publicaron en el Boletín Oficial los montos que el Estado Nacional aportará a los partidos políticos para las elecciones legislativas de medio término, que se realizarán el 26 de octubre. En estos comicios se renovarán la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La Ley Nº26.125 de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que el Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos. También pueden recibir aportes privados, pero nunca de anónimos ni de empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales. Tampoco de aquellos que exploten juegos de azar o entidades o gobiernos extranjeros ni de asociaciones sindicales, patronales o profesionales.

El fondo está conformado por el aporte estipulado en la Ley de Presupuesto General de la Nación —congelado desde 2023—, pero también por el dinero proveniente de las multas recaudadas por la aplicación de la ley en cuestión, las liquidaciones de bienes de partidos políticos extintos y los reintegros que pudieran efectuarse.

El dinero para las campañas se asigna de la siguiente manera:

20% de forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos

80% en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de sufragios equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral.

El artículo 12 de la legislación establece que los partidos deberán destinar por lo menos el veinte 20% de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación, y al menos 30% de ese porcentaje con el foco puesto en personas menores de 30 años y otro 30% como mínimo destinado a la promoción y el desarrollo de las mujeres, históricamente relegadas.

Aportes de campaña para senadores nacionales

Aportes de campaña para diputados nacionales

Seguí leyendo