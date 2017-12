La senadora Cristina Kirchner encabezó un acto en Avellaneda con críticas redobladas a las reformas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri y llamó a “construir una alternativa para el 2019”. La ex presidenta se preguntó si los funcionarios de Cambiemos “son inútiles” o “si saben lo que están haciendo” porque “no resolvieron ni uno sólo de los problemas que teníamos, y además lo han profundizado hasta el límite”. Al compás de las reformas que pasaron por el Congreso, evaluó que “este es un gobierno que transfiere recursos de los que menos tienen y de los sectores medios a los grupos más concentrados. Creen que los pobres tienen que ser cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos”.

Según CFK, “estamos viviendo un diciembre que los argentinos no nos merecemos”. La escuchaban los militantes que colmaron el anfiteatro del parque municipal de Villa Domínico, donde se llevó a cabo el acto de pase a planta permanente de 800 empleados municipales dispuesto por el intendente Jorge Ferraresi, quien habló antes que la ex presidenta. “Ayer nomás al sancionar la reforma tributaria se terminó de consolidar el despojo a 17 millones de argentinos, jubilados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, titulares de pensiones no contributivas”, enumeró Cristina Kirchner. Destacó la iniciativa de Ferraresi de pasar a su personal contratado a planta permanente. “Hay 800 personas a quienes no van a precarizar y que van a tener trabajo”, resaltó. “Quiero ser muy clara, como militante política desde muy joven, como ex presidenta de los argentinos dos veces, como la compañera de ese gran presidente que tuvo la República Argentina, voy a hacer todo lo que esté mi alcance para que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo”, planteó la ex presidenta.

Aseguró que “no importa quién”, sino que sea alguien que “vaya a respetar el mandato popular”. “Tenemos que tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparnos tanto por los nombres de quién, sino por qué se va a hacer”, insistió y remarcó que “lo más importante es lograr una fuerza política que no se termine en una sola persona”.Entre los cánticos de los militantes y el ya clásico hit kirchnerista de ‘Vamos a volver’, la senadora del Frente para la Victoria afirmó que Cambiemos “está haciendo las cosas muy mal para los argentinos, pero muy bien para los poderosos que manejan el país”. Sobre la causa por el encubrimiento agravado del atentado a la AMIA debido a la firma del Memorándum con Irán, Cristina Kirchner le volvió a enviar un mensaje al Poder Judicial: “A Perón y a mí nos acusaron de traidores a la patria. Eso lo llevo como una cocarda, muy orgullosa”. Cerró el acto con un deseo: “No me voy a ir de esta vida sin volver a ver a la gente nuevamente alegre”.

Ferraresi le apuntó a la gestión de María Eugenia Vidal. “No necesitamos nada de la Provincia. Ahora se extorsiona a los gobernadores e intendentes para firmar el Pacto Fiscal que trae ajuste, pero nosotros estamos demostrando que se puede hacer las cosas diferentes y por eso sumamos a los 800 trabajadores a planta permanente, y nos planteamos generar cien puestos de trabajo nuevos este año”, señaló el intendente. Y dedicó un mensaje: “No vamos a pedir nada del Fondo del Conurbano que se va a repartir entre los alcahuetes. El municipio va a invertir 1400 millones en obras públicas con recursos propios”.