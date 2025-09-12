En lo que va del año, la escena nacional tuvo un 2025 con recitales multitudinarios y consagratorios, tanto para bandas como para los solistas mas jóvenes.

Mas allá del aluvión de presentaciones internacionales, el rock, el pop y el género urbano fueron protagonistas de la agenda musical.

Para el último trimestre, con la llegada del calor, los estadios estarán agotados en varias fechas.

Lali y un nuevo récord

La artista pop tendrá 5 Vélez en su historial y es la primera argentina en hacerlo en un solo año. El record va de la mano de la gira del disco No vayas a atender cuando el demonio llama.

Fueron dos presentaciones en mayo y dos en septiembre. La noche que agregó para el 16 de diciembre ya está agotada.

Airbag y su Club de la Pelea

El último disco llevó a los hermanos Sardelli a llenar dos River, el 31 de mayo y el 1 de junio.

La próxima fecha, por ahora, será el 5 de octubre en el Monumental.

También cerrarán la gira con un recital en el playón del Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y en el Hipódromo de Rosario.

Maria Becerra en 360°

Luego de los shows de 2024, La Nena de Argentina tendrá dos presentaciones en River.

La fecha del 12 de diciembre está agotada y quedan pocas localidades para el 13.

Dillom y su revancha

Luego de suspender la cita del 11 de septiembre, por compromisos de Vélez, confirmó la reprogramación de su show.

La nueva fecha es el 21 de diciembre.

Milo J también hace historia

Con 18 años, será el artista mas joven en tocar en Vélez.

La cita será el 18 de diciembre y quedan pocos tickets disponibles.

Trueno, entre Caballito y Europa

El 11 de diciembre es la fecha de Trueno en Ferro, que será su recital mas multitudinario.

Pero el artista fue noticia porque estará invitado en el nuevo disco de Gorillaz y será su soporte en la gira por Reino Unido.

Catriel y Paco monumentales

Son uno de los dúos mas exitosos del 2025, recorrieron escenarios por todo el mundo y ahora coparán River.

Serán teloneros de Kendrick Lamar el sábado 4 de octubre.

Vamos las bandas

Babasónicos y Los Fabulosos Cadillacs también tendrán sus estadios.

Vicentico, Flavio y compañía tendrán dos noches en Ferro, 13 y 14 de diciembre, para celebrar los 40 años de carrera.

Mientras que la banda que lidera Adrián Dárgelos agotó entradas para el 6 y 7 de diciembre.

El contrato de River

En diciembre termina el período que el club firmó con una productora para realizar los shows durante 3 años.

Ya hay presentaciones pautadas para enero por lo que la extensión ya sería un hecho, en el estadio mas grande del país.

Este año Huracán también ratificó su presencia en la lista de escenarios disponibles, con varias visitas internacionales.

Informe: Jorgelina Rocca