Hasta el 10 de diciembre, Constanza Alonso será diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, integrante del bloque Fuerza Patria. Ese día asumirá como concejal de su ciudad, Chivilcoy, donde acaba de obtener un resonante triunfo.

Su distrito integra la cuarta sección electoral, la zona núcleo sojera del centro geográfico, siempre adversa al peronismo, en la que el domingo pasado se dio un resultado poco esperado.

En diálogo con Buenos Aires/12, Alonso analiza la situación social, la importancia de la elección nacional de octubre y la dura realidad de su ciudad, ubicada sobre la Ruta Nacional 5, cuya obra de ensanchamiento paró el gobierno de Javier Milei.

El intendente Guillermo Britos atraviesa su tercer mandato consecutivo y, al desgaste propio del paso del tiempo, se le suma su errática política de alianzas, que los chivilcoyanos observan con desconfianza. Hace dos años su nombre sonó como un eventual candidato a gobernador de La Libertad Avanza. El domingo fue candidato a senador desde la boleta de Somos Buenos Aires. No ingresó.

--¿Cuál es el primer análisis de lo que pasó el domingo?

--Las legislativas siempre son la oportunidad para que el pueblo exprese su conformidad o disconformidad respecto de la marcha del gobierno. Creo que el mensaje de las urnas fue muy claro, tanto a nivel provincial como en Chivilcoy, donde ya llevamos diez años de gobierno de Britos y se percibe el clima de fin de ciclo, con funcionarios que no funcionan, que ya no responden como antes. La gestión se fue quedando sin ideas. La ciudad nunca se vio ni se sintió tan gris. Es una ciudad hermosa y los vecinos esperan y merecen otra cosa.

--¿Y la situación social de la ciudad?

--Es terrible. Sabemos de qué hablamos porque golpeamos todas las puertas y escuchamos a todo el mundo. Los jubilados se saltean comidas para poder comprar los medicamentos. En algunos casos, ni así llegan. Hay una emergencia habitacional, porque hace diez años que no se entrega una vivienda en el distrito. A la gente se le hace cada vez más complicado poder pagar el alquiler. Falta trabajo, la gente busca y no consigue. El gobierno local debería involucrarse en todas estas cuestiones, pero evidentemente tienen otra mirada, otras prioridades.

--¿Ya golpea a todos los sectores?

-Hay un dato llamativo. Uno podría pensar que el gobierno local descuida a los barrios periféricos pero interviene en el centro del casco urbano, que es lo más visible, esa es una dinámica bastante común. Pero ahora el deterioro llegó también al centro. Los servicios básicos son insuficientes. La ciudad está sucia, nuestras plazas y espacios verdes, que siempre fueron algo distintivo de Chivilcoy están en estado de abandono.

--¿Cómo fue el proceso para llegar a la unidad a nivel local?

--Logramos armar una lista con representación de todos los sectores que integran nuestro espacio, pero no hay que detenerse en eso. La unidad es necesaria pero no suficiente. Los peronistas tenemos la obligación de ofrecerle a la sociedad algo más, una esperanza, un futuro. Y no podemos detenernos porque ahora viene la elección de octubre, que es fundamental, considernado lo mal que la pasa nuestro pueblo.

--No puedo dejar de preguntar por 2027. ¿Cómo se proyecta?

--A la gente le queda lejos fin de mes, imaginate dónde le queda 2027. Insisto en que el próximo paso es la elección de octubre.

--¿Pero hay un plan?

--Claro que hay un plan. El peronismo de Chivilcoy tiene una gran historia de construcción, a pesar de que hace una década que no le toca gestionar. Tenemos proyectos, tenemos perfiles profesionales y técnicos con mucho para aportar y hay una militancia muy grande y muy comprometida, consustanciada con la realidad de la gente de los barrios. Ese es el primer insumo para establecer prioridades. Si nos toca asumir la responsabilidad, nos va a encontrar preparados para encararla, porque es mucha la experiencia acumulada.

--¿Cuál es el diagnóstico?

--Tengo que decir, con tristeza, que son muchas las oportunidades perdidas. En algunos aspectos, Chivilcoy se estancó, pero en otros directamente retrocedió. A nivel de infraestructura está muy deteriorada. Se nota la falta de planificación estratégica, sobre todo en los barrios que fueron creciendo sin presencia municipal y sin acceso a servicios básicos. Tenemos que hacer que la ciudad crezca y la calidad de vida de nuestra gente mejore, pero también tendremos que ordenar todo eso.