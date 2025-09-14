A mediados de los setenta, iba caminando por la calle Florida, así como si fuese un tango, y pasé por la Galería Jardín. Ahí, entré, me paré en la vidriera de Limbo, lo vi a Federico Moura y quedé obnubilada. Me dije: “¡Tiene la cara de mis dibujos!”. Lo que más me impresionó de él fue ese rostro increíble. Me sentí absolutamente atraída por esa cara. Además, tenía esa mirada felina que te hipnotizaba. Entonces, me acerqué a hablarle y le dije que quería ser su amiga. Puntualmente, le comenté: “Nosotros tenemos que ser amigos porque vos sos como un dibujo mío, sos un personaje de mi imaginario”. Y no me equivoqué. En ese mismo momento, nos fuimos a tomar un café al bar de la galería. Enseguida nos hicimos amigos y empezamos a intercambiar música, libros y demás cosas vinculadas con el arte. Después, le presenté a Jean François Casanovas y enganchamos los tres en un circuito cultural, en una época en la que estaba todo por hacerse. Federico era una persona muy instruida. Era muy inteligente y consciente de su belleza. Iba caminado por la calle y te dabas vuelta para mirarlo. Irradiaba un aura muy fuerte. Más allá de ese aspecto, lo recuerdo como una mente brillante.



Como amigo, Federico era muy generoso, muy divertido, con un sentido del humor muy irónico, sarcástico, muy británico. La gente suele pensar que yo trabajé mucho con Fede y no fue así. La verdad es que nos veíamos bastante porque nos habíamos hecho muy cercanos y, además, él había pegado muy buena onda con Jean François, quien trabajó con él y con el grupo Caviar. De hecho, juntos hicieron la presentación de Virus en el Teatro Olimpia. En un libro que no salió, escribí acerca de Federico y esa parte la titulé “Un fauno urbano”, porque su cara era la de un fauno total. También, hicimos una producción para la revista Siete Días en un estudio, donde senté a los Virus en sillones con ropa de muchos colores, como en un picnic, abriendo un champagne y comiendo. Esa sesión fue cuestionada porque el grupo se llamaba Virus. Una locura. Finalmente, terminó saliendo a doble página. También, hice una producción sólo con Federico y le puse rosas blancas en la cabeza. Tengo el recuerdo de él pidiéndome que no muestre esas fotos porque estaba empezando en el rock –que era muy machista– y no daba una imagen muy rockera. Tenía esa androginia notoria y se estaba lanzando como cantante de rock.

Virus fotografiado por Andy Cherniavsky, 1982

Para mí, gente como Federico, Jean François y Ney Matogrosso es absolutamente atractiva porque tiene la ambigüedad a flor de piel. En el momento en que lo conocí, la sociedad era muy castradora y encima estaban los milicos, pero había maneras de filtrarse. Al arte lo podés oprimir de cualquier forma, pero igual va a estallar en todas direcciones. No hay manera de parar un hecho artístico cuando es fuerte.



A mí me encantaba todo lo que hacía Fede como artista. Me gustaba cómo se movía, cómo cantaba. Era un hombre de avanzada. Tengo una teoría: este tipo de artistas tienen una antena, una sensibilidad, que los conecta con lo que está pasando en el mundo. Se da una cuestión simultánea con las estéticas, las modas o las tendencias que sólo la gente muy sensible puede captar, a pesar de que no haya conexión ni información posible. Es una onda que estas personas captan en el aire. En una época en la que no había internet ni muchas revistas, estábamos informados de lo que sucedía en el mundo. Yo tenía un atelier en la Galería del Este –donde estaba la disquería El Agujerito– y él solía visitarme mientras yo dibujaba y pintaba allí. Era un tipo súper reservado, no era extrovertido ni de hacer confidencias. Tenía zonas muy personales. Sin embargo, me llegó a contar con dolor lo que había sucedido con su hermano, Jorge, a quien habían secuestrado los militares.

Fede era un artista, no importaba lo que hiciera. Él le aportó a la escena argentina mucho desenfado y humor. Era como una especie de David Bowie... ¿Quién era el papá de todo? ¿Quién es el más maravilloso?... ¡Bowie!... Entonces, volviendo al tema de la ambigüedad, la cultura se nutrió mucho de gente como Bowie y, a su vez, Fede se nutrió de él. Es una asociación directa de ambos. Además, se sabía rodear de gente interesante como Eduardo Costa o Roberto Jacoby. Diría que Federico se convirtió en icono de una década muy fuerte como fueron los ochenta, donde había una energía creativa enorme, muy impresionante en muchas áreas del arte, no sólo en el rock. Teníamos ilusión y cierta inocencia, una necesidad de cambio y un candor de creer que las cosas iban a mejorar que nos desbordaba. Fede abrió una ventana que estaba cerrada antes de él. Su música suena tan actual que me asombra... Qué ser humano hermoso... Se lo extraña.

Portada del libro de Gustavo Bove

Prólogo del libro Perfecto hermoso veloz luminoso: la vida de Federico Moura (Sudamericana), de Gustavo Bove.

