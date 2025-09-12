Los gobernadores que se referencian en el espacio Provincias Unidas compartieron este viernes escenario en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde buscaron posicionarse como alternativa de gobierno, después de que Javier Milei vetara la ley de reparto de aportes del tesoro nacional (ATN).

"Todos nuestros gobernadores tienen equilibrio fiscal, pero no hecho a los hachazos como el del Gobierno nacional”, dijo Juan Schiaretti, exgobernador cordobés y candidato a diputado, en una conferencia que realizó junto a los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Corrientes en Río Cuarto.

"Hoy tenemos un modelo que produce desempleo y no queremos otra frustración más para Argentina", dijo a su turno el gobernador cordobés, Martín Llaryora, quien cuestionó también los vetos de Milei a los fondos para las provincias, universidades, Garrahan y Discapacidad. “El de Javier Milei es un gobierno cruel que no fija prioridades”, completó.

Gustavo Valdés se despachó contra la Casa Rosada: "Estoy cansado de ir a la ciudad de Buenos Aires, al Gobierno nacional, como gobernador de corrientes y que me atiendan funcionarios de tercera línea y que ni siquiera prestan atención cuando vengo a exponer problemática".

En el acto estuvieron también Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). El frente lo completan además los mandatarios Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), que no estuvieron presentes en el encuentro en la Sociedad Rural de Río Cuarto por cuestiones de agenda.

En un comunicado posterior al encuentro, desde el espacio afiman: "Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tenemos las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene”.

En tanto, plantearon la necesidad de que Provincias Unidas construya una fuerza parlamentaria con peso propio, al proponer un “proyecto de gobierno que mire hacia adelante, que defienda a las provincias productivas y que ponga sensatez y sensibilidad en la República Argentina”.