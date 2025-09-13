La apuesta del músico y performer Javier Pittorino es un desafío que articula referencias cruzadas, con la música y la literatura, con el teatro y el psicoanálisis. De la relación entre las partes, surge un mapa estético, cuya deriva es de riesgo y sorpresa. El espectáculo performático lleva por título Vi en el tumulto un deseo parecido (Una viceversa de la forma), que Pittorino presenta hoy a las 20.30 en Centro Cultural Contraviento (Rodríguez 721), en el marco de una gira internacional, que lo llevará a visitar España, Bulgaria, Polonia, Alemania y Chile. “Esta propuesta tiene sus particularidades, singularidades que producen su efecto, y primero lo hacen en mí. Esos efectos a veces son más agradables, y a veces me generan angustias y tensiones, por supuesto; pero en general, me van haciendo avanzar hacia lo desconocido, me mantienen vivo, regenerando las ganas de hacer, de seguir buscando”, comenta Javier Pittorino a Rosario/12.

-Tu propuesta parece configurar un mapa, por donde navegar o recorrer itinerarios más o menos previstos.

-Yo creo que es un poco así, como lo leíste, es un mapa que se fue armando con el tiempo y en un devenir. De alguna manera, a ese mapa lo fui llamando con distintos nombres. Hoy en día lo llamo dispositivo artístico, y al presentar ese mapa, si se quiere, voy mostrando algunas partes; pero depende de cada situación, de cada performance, porque hay una cuestión de estar leyendo al público, al ver cómo está reaccionando a lo que sucede en la escena. En base a eso, voy viendo qué mostrar y sobre qué insistir, cuándo pasar a otra cosa, cuándo cortarlo y cuándo alargarlo.

-¿Qué es lo que ofrece Vi en el tumulto un deseo parecido de manera diferencial?

-Vi en el tumulto un deseo parecido surge, en realidad, como un disco, un álbum, en 2022. Al cual yo decido empezar a presentar de una manera más performática. Previamente, venía tocando sentado, un tema atrás del otro, pero veía que este dispositivo me pedía otras cosas, me pedía expresarme con el cuerpo, pararme, recitar algo, dar una vuelta, grabar un loop con la guitarra y meterme entre el público. Ésa es la pregunta que me generó Vi en el tumulto un deseo parecido, necesitaba hacer algo performático, moverme un poco más y escarbar en eso, pero tomando siempre como eje la música, o mejor dicho, lo sonoro, que es lo que me gusta decir ahora. Siempre tomándolo como eje, porque en el escenario también necesito mi centro. Creo que el instrumento, la guitarra y la música, hacen las veces de centro, al cual yo voy y vengo, y me permiten escarbar. Así lo voy viviendo. En esta ocasión, estoy tratando de adentrarme un poco más en lo performático. Cada vez más. Y el disco se va deformando.

-Aparecés rodeado de elementos mínimos y sustanciales: la guitarra, la voz, libros, un espejo.

-Si bien la performance se va complejizando, yo trato de mantener un pie en lo simple, en los pocos elementos, como decís; aunque muchas veces termine complicándose todo, siempre tengo ahí este pie, en tratar de que la cosa sea simple, porque creo que ahí es donde el espectador puede entrar o dejar de espectar. Lo que pasa es que hoy en día, ese oyente o ese espectador, tienen que salir de la pasividad de solamente observar. Y para eso me parece que se tienen que incomodar un poco y eso es algo que busco bastante, busco incomodarlo al otro, a veces con largos silencios. En sí mismo, el proyecto creo que incomoda, porque es un proyecto que va por fuera del mercado, y va más por lo singular. Muchas veces, ese espectador, ese oyente, no obtiene lo que quiere en la performance, obtiene otra cosa, o no obtiene nada. Bueno, ya verá, depende de cada quién. Yo busco que se llegue ahí y bancar esa crudeza, bancar ese silencio, bancar esa incomodidad, porque es algo que me ha tomado también tiempo, y una vez ahí, creo que puede pasar algo, algo del orden del efecto, no del resultado. El mercado busca resultados, que se vendan tickets, que la gente salga feliz, contenta y bailando, pero esto no, se trata de efectos; por eso trato de tener los elementos necesarios para encontrar esa incomodidad y dar en ese punto.

-El dispositivo parece implicar una suerte de vaivén emocional; ¿qué rol cumple el saber psicoanalítico?

-Yo creo que se trata de desbalancear la cosa, y este vaivén que decís, muchas veces es incómodo, porque a veces uno, pensando más en la línea del mercado y todo eso, piensa en estabilidad, no en un vaivén. Pero justamente, ese vaivén es el que te hace caminar, uno tiene que tambalearse un poco para dar un paso. Me parece que todas estas cosas son las que se vienen a proponer desde el psicoanálisis, y yo intento articular un poco con eso, también con las letras. Mis letras no son paisajísticas, no son descriptivas; uso otro tipo de letras, con equívocos, que buscan un poco el malentendido, con una gramática equivocada; son todas cosas que me sirven para favorecer el equívoco, si se pudiera decir. Se trata de qué escucha cada uno, de cómo interpreta cada uno; en cierta forma, no se trata de saber qué nos dice el sueño, sino qué interpretamos sobre ese sueño. En ese caso, yo lo tomo al psicoanálisis como una de mis referencias para poder dirigir este dispositivo, también porque está el dispositivo analítico y es por eso que hablo de dispositivo artístico, de un lugar donde uno puede disponerse a que algo pase. Con el arte me di cuenta que lo único que uno puede hacer es disponerse a que algo artístico pase. O no. Pero no puedo obligar a que la cuestión artística, o la cuestión analítica, suceda. Eventualmente, va a suceder. Esa es la búsqueda.

“Este evento en Contraviento, va a ser muy importante para mí. Ya he tocado en Rosario, pero es la primera vez que vengo con este dispositivo, y creo que está teniendo cierta resonancia. Estos eventos que estoy teniendo en Córdoba, en Buenos Aires y en Rosario, son un poco parte del tour que armé este año, y que me va a llevar por Europa y por Chile. En Europa, voy por lugares que no son los circuitos típicos, sino los que me ha ido proponiendo este proyecto; por ejemplo, anduve bastante por Polonia, y este año estaré en Bulgaria, invitado por la Universidad de Sofía; también fui invitado por la Universidad de Barcelona. Estaré haciendo la performance, tocando música, y conversando un poco en torno a algunos escritores como Witold Gombrowicz, Oscar Masotta, James Joyce y Macedonio Fernández, que son mis referencias. El dispositivo es el que logra un circuito propio, para encontrarme con otra gente, en otros idiomas, para tratar de conversar algo en este malentendido”.