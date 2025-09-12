El Gobierno nacional redujo la exigencia de vacunación contra la aftosa para un conjunto de animales, para abaratar los costos de producción en unos 20 millones de dólares al conjunto de la ganadería. La decisión publicada como Resolución 711/25 de SENASA en el Boletín Oficial, pretende dar una señal tras la derrota electoral de las listas impulsadas por el Ejecutivo en varias localidades agrícola-ganaderas de la provincia de Buenos Aires. “Se trata de evitar la vacunación de ejemplares que ya recibieron previamente varias dosis o que están prontas a faenarse”, aclaró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “El anuncio [..] nos deja saber que podemos dialogar con el Gobierno y ese intercambio se traduce en medidas que mejoran la producción del campo y reducen sus costos”, expresó la Sociedad Rural Argentina.
