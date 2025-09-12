El Gobierno nacional anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan varias provincias. “El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo. El jefe del Palacio de Hacienda indicó que “para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma http://Contrat.ar”. “El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, opinó Caputo.
