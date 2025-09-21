Los ríos tienen memoria, es cierto; y en esta Argentina a la que muchas veces le hicieron creer que hablaba un solo idioma, en Tierra de Ríos: Las venas de la identidad argentina, Pedro Patzer rebasa los márgenes de la crónica a través de su prosa que deslumbra por su rigor poético y recupera el idioma de los ríos para que respondan con sus nombres quichuas, guaraníes y tehuelches, entre otros. Los ríos son la gran metáfora de la Argentina, el espejo de todas sus identidades, el espacio donde sus historias, sus mitos, sus conflictos y sus encuentros permanecen intactos. “Cuando con mis hermanas vendimos la casa de nuestra madre, dejamos todas las cosas que tenía adentro, nada de lo que allí había podría existir en otro lugar ¿Quién se queda con el sol que ingresa en las casas vacías de nuestra infancia, quién traduce lo que dicen sus lluvias? Estas, y otras preguntas comenzaron a aguijonearme hasta que la casa de mi madre inició su contraofensiva, regresó de diversas formas: la comencé a reconocer en las voces de los desconocidos, en los nidos que los trashumantes hacen en el andén, en los libros con manchas de café, en la manos de los que sostienen estampitas de San Cayetano en el Tren Roca, hasta llegó a probarse, cotidianamente, la insolente ropa de lo ausente. Fue entonces que un amigo pescador, Wilmar, me dijo que las hijas e hijos del río padecen lo mismo. Así comenzó la travesía, tenía que documentar esas 'casas ríos' para de alguna manera elaborar el duelo por la casa de mi madre”, dice el escritor Pedro Patzer, autor, entre otros libros, de Aguafuertes provincianas y El Tabiel: el canto interior de la Argentina. Fue reconocido con los premios Santa Clara de Asís, Teatro x la identidad y Argentores, entre otros. “La primera crónica que escribí fue sobre el río Pilcomayo, ocurrió que vi en uno de esos documentales doblados al español, que les dejan de fondo el inglés original, como si eso les diera una garantía de seriedad. En ese momento percibí que las oenegés ecológicas extranjeras abordaban el tema de nuestros ríos de manera tal que los argentinos quedábamos como forasteros culturales en nuestras orillas. Porque el Pilcomayo antes que un río es un alarido cultural, un Dios aborigen, es bandido como la baguala, arisco, solitario e impertinente. Luego de esta primera crónica entendí que la mayoría de los argentinos ignoramos la identidad de nuestros ríos y que no se puede salvar aquellos que desconocemos, porque nadie puede salvar lo que no ama. La colonización cultural ha atentado contra nuestros ríos”.

“Yo no soy un investigador, soy un poeta, entonces la bibliografía, la investigación, fue una reunión hermosamente desordenada” dice Pedro Patzer “entre la historia, la geografía, pero fundamentalmente el canto humano, partiendo de la divinidad originaria”. Las crónicas ilustradas por Juan Roma que componen Tierra de Ríos tuvo una especie de carta de navegación, desde libros que refieren a los ríos, artículos, manifiestos como Laudato Si del Papa Francisco, mapas escolares y mapas apócrifos, como es el caso del misterioso río Cananor que un plano de 1502 lo ubica en plena Patagonia central. Y canciones. Nuestro cancionero es hijo de los ríos, desde "Niebla de Riachuelo", "Chacarera del Miski Mayu", "Oración del Remanso" y "Las Sudestadas" de Los Piojos y Cerati, entre tantas otras. En el libro también hay poemas, como el del pampeano Edgar Morisoli que sostiene que cuando el río Colorado baja, “los técnicos nos muestran el hidrograma histórico y aducen una cierta recurrencia, pues lo que yo temo es la venganza del Nguenpirén: aquel que mora en las cumbre andinas, el dueño de la nieve cuya ira han desatado por la búsqueda bárbara, ciega, desenfrenada, de oro y de plata ínfimos sembrados de roca; por los planes trazados desde lejanos centros de poder (Barrick Gold, Anglo Gold, Pan American Silver) acompañados por cercanos cómplices que viven en ciudades donde la sed se apaga con sólo abrir un grifo, mientras allí peligra el nacedero, el manantial, la fuente” Es decir, todo lo que las ciencias dice de los ríos, pero sobre todo lo que la cultura humana narra de ellos, por eso fueron fundamentales los testimonios de los orilleros, como Patricia de Pocitos, Salta, que es hija del río Caraparí, porque realmente lo considera su padre y que a la vez lo define como el hermano herido del Pilcomayo y Bermejo que confesó que de niña soñaba “desde Pocitos, por mi Río, llegar al mar en mi canoa”.

Para quienes desearían vaciar la casa de espejos parecen ignorar que nuestros ríos son el reflejo rebelde de nuestra identidad. “Quisiera que este libro fuera leído como una llamada, un recordatorio, una invitación a pensar que hay una Argentina escondida en los ríos”, dice Pedro Patzer. “Los ríos son como índices del libro secreto de nuestras identidades. Los señores de las ciudades han querido hacer de los ríos, fronteras, como en la infame guerra de la triple alianza que decretaba que los hermanos que estaban del otro lado del río Paraguay, pasaban a ser enemigos. Esas mezquindades humanas, nada tienen que ver con la generosidad de nuestros ríos que siempre dan y, de hecho tanta inundación y sequía, tiene más que ver con lo que los humanos no escuchamos, y por estos lares, específicamente, con la colonización cultural, pues ignoramos todo lo que nuestra cultura y ecología originaria nos viene alertando desde hace siglos. Las aguas del río Andalgalá fueron parte del canto de resistencia de las guerras calchaquíes y hoy integran el canto de la resistencia de su pueblo que lucha contra la contaminación de la megaminería. Que nuestros originarios hayan tenido una divinidad del cerro y un Dios del agua, no sólo nos recuerda su identidad ecológica sino también nos lega un mensaje: ser nosotros significa proteger a La Pachamama. Es decir, cuidar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro lugar, nuestros ríos”.

Tierra de Ríos. Las Venas de la identidad Argentina es un llamado a hermanarnos poética y culturalmente con nuestro país a través de sus ríos.