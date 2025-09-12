En la madrugada de este jueves arribó a la Argentina el primer vuelo con deportados desde los Estados Unidos. Se trata de diez personas que se reencontraron con sus familiares en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Uno de ellos es Mario Robles, quien este viernes contó su historia en la 750. "Nos trataron como si hubiéramos matado, violado o robado un banco en Estados Unidos. No te puedo decir si es un delito o no tratar de cruzar a Estados Unidos por buscar un sueño por el bienestar de tu familia, yo pienso que no. Yo no fui porque quise, el mundo habla por hablar. Ssi fuera fácil, ¿creen que no hubiera sacado una visa?", relató.

Robles se fue a vivir a México en 2018, donde conoció a su esposa y con quien tuvo una hija, pero por cuestiones económicas decidió irse a cumplir el "sueño americano" en Estados Unidos. Hace un mes, fue detenido cuando llegaba a San Antonio, Texas. Allí pasó treinta días demorado antes de ser deportado.

"Primero me llevaron a una comisaría. Ahí te dejan uno o dos días y, dependiendo de lo que te diga la Corte, te mandan a un centro de detención", explicó. "Ahí en el centro de detención son puros 'chicanos', o sea, gente que nació en Estados Unidos y son mexicanos, hablan dos idiomas", agregó.

La detención de Robles fue a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia federal de deportación que acumula denuncias por violaciones a los derechos humanos.

"Es una exageración cómo trabaja el gobierno norteamericano, porque cuando me llevaron a Luisiana para tomarme el vuelo para Argentina me pusieron esposas en los tobillos, en la cintura, en el pectoral y en las muñecas. Literalmente, no te podías mover. Venimos esposados en el avión también y, unos cuarenta minutos antes de llegar, me las sacaron para que no se vieran", concluyó.