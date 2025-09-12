El diputado nacional y concejal electo, Rogelio Iparraguirre, fue uno de los grandes protagonistas de las elecciones bonaerenses del último domingo porque logró algo histórico, devolvió el triunfo del peronismo a la ciudad de Tandil, algo que no ocurría desde hacía 38 años en esa localidad de la Quinta sección electoral.

El candidato de Fuerza Patria cosechó el 35,21 por ciento de los votos, ubicando la propuesta peronista como la primera fuerza, dejando en segundo lugar a La Libertad Avanza, que quedó con un cercano 34,94 por ciento, pero lo más llamativo fue que la oferta electoral del intendente radical Miguel Ángel Lunghi, que hace 22 años controla las riendas del distrito serrano, quedó tercero muy lejos, con un magro 14,21 por ciento de los sufragios.

En diálogo con Buenos Aires/12, Iparraguirre dio cuenta del proceso que realizó el peronismo tandilense para llegar a esos resultados, como así también de lo que le depara el futuro a la propuesta que encabezó, considerando su interés en convertirse en intendente de la ciudad, algo que intentó en 2023, cuando cayó ante el experimentado Lunghi, pero alzándose con un nada despreciable 30 por ciento de las voluntades.

--¿Tenían previsiones de una victoria de este tipo en Tandil?

--En las previsiones de máxima, nosotros veíamos dentro del campo de la probabilidad que era posible un triunfo, pero era lo menos. Nos manejamos entre el deseo y lo que indicaban los pies en la tierra, lo veíamos como algo lejano. No imaginamos ni el número nuestro, ni la situación en que quedó la fuerza del intendente, que tiene una hegemonía total porque hace 11 elecciones que no pierde, como tampoco imaginamos la performance que tuvo La Libertad Avanza.

--¿Cuáles son los factores a los que asocia el triunfo?

--Esperamos hacer una buena elección y era lo que íbamos a buscar, ya venimos construyendo un proyecto de ciudad hace 15 años. Sabemos que es una ciudad muy compleja para nosotros, somos bastante realistas y apostamos a orillar los 30 puntos porque, por primera vez después de 15 años, teníamos registros de que la visión de la ciudad a la que le venimos dando forma con los equipos técnicos y profesionales podía tener buenos niveles de aceptación. No tener que arrancar de cero a decir quiénes somos ya es un montón. La otra parte, es que lo veníamos notando con un registro preciso del proceso de desgaste del ‘lunghismo’ porque había iniciado una fase que atraviesa todo proceso político con esa cantidad de tiempo en el poder.

--¿A qué la atribuye la performance de La Libertad Avanza?

--En una sociedad como la tandilense, la Libertad Avanza logró metabolizar parte de ese desgaste del gobierno local. Lo que nadie previó es que el desgaste fuera tan contundente. En términos electorales, preveíamos que la fuerza del intendente tendría unos 10 puntos abajo de lo que históricamente obtenían, que es arriba de los 50. Entonces, en lo electoral fue un derrumbe y ahí apareció la opción de La Libertad Avanza en el momento del derrumbe.

--Entonces de cara a 2027 la competencia ya no será el intendente Lunghi.

--Es muy difícil revertir semejante derrumbe. Tenemos la más linda tarea por delante, que son estos dos años de profundización del trabajo de cara a la sociedad. Un compañero hizo una síntesis que describe bien el estadío: pasamos de la discusión con la política al diálogo con la sociedad. Estos 15 años el tránsito que hicimos fue de cómo saldamos discusiones lógicas y necesarias en la política, para dar el salto a hablar con la comunidad. Fuimos reafirmando cosas que en estos años marcamos como una característica muy propia: que un proyecto político no puede pensar en la destrucción del otro.

--¿Y cómo será ese proceso después de una marca registrada como es la de Lunghi?

--Muchas veces nos criticaron por hablar bien del intendente. Cuando me tocaba hacer gestiones ante el gobierno nacional o el provincial me decían que lo beneficiaría a él cuando después tenía que competir, pero nosotros no mezquinamos el esfuerzo. Hoy tenemos un debate abierto en Tandil que tiene que ver con que el candidato de La Libertad Avanza trajo a la ciudad una lógica que es perniciosa y nunca fue propia de nuestra ciudad, por ejemplo cuando cierra el discurso diciendo "Kirchnerismo Nunca Más", porque además de que está mancillando una consigna dolorosísima para los argentinos, no se puede anular al otro. Podemos tener diferencias hondas, pero los tandilenses nos hemos destacado por tener diferencias, no grietas. Pedimos que nuestra sociedad rechace eso. No digo que no voten a La Libertad Avanza, sino el no subirse a la moto de la cancelación porque vamos a tener que laburar en conjunto.

--¿Cuáles son las propuestas que va a llevar Fuerza Patria al concejo?

--Tenemos dos grandes bloques de proyectos, que son problemáticas estructurales de Tandil. Primero, todo aquello que empiece a emprender la tarea más urgente que es revertir el proceso de fractura social. Es una ciudad que hasta hace una década atrás se apreciaba de tener un capital propio, con la idea de un destino común, esto tenía dimensión material. Eso se perdió y hay que volver a componer armónicamente. Estamos viendo índices de violencia, de delincuencia, de consumos problemáticos altos, entonces queremos focalizar en devolver el acceso al deporte y a la salud mental. También queremos acompañar el proceso de crecimiento de Tandil para convertirlo en desarrollo, esto es dotarlo de planificación y orden. El crecimiento no es per se una buena noticia, porque puede favorecer las desigualdades. Hay que ordenar territorialmente ese crecimiento, que sea dinámico e inteligente, por eso pensamos en poner foco en el acceso al agua corriente y los afluentes cloacales, como también una distribución equitativa de los servicios.