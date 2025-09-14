“Tangos antes del fin surgió condicionado por el tiempo, ¿no? Nos empezamos a juntar con Andrés (Linetzky) a mediados del año pasado y sentimos la imperiosa necesidad de concretarlo con un show, antes del fin, del fin de año”, cuenta risueña Verónica Costa. La cantante y actriz acaba de lanzar junto al pianista y compositor Andrés Linetzky un EP, el volumen 1 de Tangos antes del fin, y lo presentarán este miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543) como parte del histórico ciclo Tangos de miércoles de ese espacio.

“Yo lo digo ahora como algo gracioso, pero el nombre fue tomando otra dimensión, a mí me resultó impactante y me obligó a reflexionar sobre todo lo que sugiere, que lejos de ser fatalista, yo creo que todos los finales dan lugar a nuevos comienzos”, plantea Costa. En el EP la dupla desgrana algunos clásicos del 2x4, pero con abordajes ligeramente distintos a los habituales. Así, “Melodía de arrabal” suena muy enérgica y alegre, y “Muñeca brava” se desliza en tiempos de blues.

“En los ensayos vamos probando y nos gusta llevar las cosas para otros lados, para seguir encontrando, y después está todo nuestro bagaje cultural, musical, lo que escuchamos desde que nacimos, así que nos podemos dar esos gustos: blusear un tango, poner un vals donde no se supone que esté, hacer una versión más moderna en la introducción de ‘Los paraguas de Buenos Aires’, son cosas que salen porque sentimos que nos pertenecen y emergen con mucha naturalidad”.

“Los paraguas de Buenos Aires”, destaca, fue una inquietud suya, una de tantas, porque entre un ensayo y otro se barajan opciones y se prueban tangos “de miles que se podrían elegir”. En el show, anticipa la cantante, suena muchísimo más que en el disco. En parte porque un EP es relativamente breve y su repertorio es mucho más amplio, en parte porque también se anticipan al volumen 2 de la placa, que esperan grabar pronto.

“Y el título por ahora seguirá siendo el mismo porque para mí es fascinante todo lo que sugiere, no como algo antes del fin del mundo, como te decía al principio, sino como algo que plantea el renacer del tango, que nos es tan necesario”, explica.

Por eso, el show del miércoles lo visualiza como “todo goce y entusiasmo”. “Es una invitación a renovar a través de las historias que cuenta el tango, el amor a la vida, con sus altos y sus bajos, las historias que cuenta el tango, a reencontrarnos con nosotros mismos allí”. Y sostiene que “el tango es muy nuestro, parte de nuestra identidad, para nosotros, para mí como innegable porteña, que interpreto que somos esos que estaban allí en las historias que cuenta el tango, en las máscaras que nos regalan los poetas, en las que nos bocetan y nos permiten también encontrarnos allí”.