La caravana de autos clásicos que participan de la XXII edición del Gran Premio Histórico arribaron en la tarde de este viernes a la ciudad de Gualeyguachú donde tuvo un gran recibimiento por parte del público enterriano, concluyendo la primera sección de la Etapa 1 de la carrera, que se inició con la largada simbólica en la sede del Automóvil Club Argentino, organizador de la competencia de regularidad. Durante la mañana, los 127 años inscriptos fueron exibidos en el Parque Cerrado sobre la Plaza Grand Bourg.

La competencia, que reedita los populares Grandes Premios de Turismo que se disputaron sobre rutas argentinas entre 1957 y 1967, contempla 3.321 kilómetros de recorrido por la Mesopotamia argentina, a travesando seis provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Santa Fe.

Mas allá de la faz netamente competitiva, la prueba tiene desde su origen un claro fin solidario. Al finalizar cada una de las siete jornadas, en las ciudades cabecera (Gualeguaychú, Goya, Posadas, Puerto Iguazú, Resistencia, Concordia y Santa Fe), CARITAS Argentina recibirá de cada binomio arribado cinco kilogramos de alimentos no perecederos.

Tamaña demostración de pasión por los fierros, enmarcada en un ambiente único de cordial camaradería y solidaridad, tendrá su fiesta de premiación el viernes 19 de septiembre por la noche en la ciudad de Santa Fe.