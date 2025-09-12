La Legislatura porteña aprobó nuevas facilidades para deudas impositivas y redujo los honorarios de los mandatarios. La moratoria para deudas vencidas al 31 de agosto de 2025, correspondientes a los impuestos Inmobiliario/ABL, Patentes, Ingresos Brutos, Sellos, Publicidad, entre otros, también incluye facilidades de pago de hasta 48 cuotas y una condonación de intereses y punitorios con quitas de hasta el 100 por ciento según el plazo de adhesión al plan.

Los contribuyentes que tengan deudas en instancia judicial podrán acogerse a la moratoria, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales iniciados y de la prescripción penal. En caso de cancelar la deuda en su totalidad –ya sea al contado o mediante un plan de pagos–, se extinguirá todo tipo de acción.

Por otro lado, se recortarán los montos que los porteños deben pagar a los mandatarios. Es por la gestión judicial para la regularización de deudas con la Ciudad en servicios como, por ejemplo, ABL, Patentes e Ingresos Brutos.

Actualmente, quienes tienen esas deudas con la Ciudad son asignados a un mandatario para que lleve adelante la gestión judicial del cobro: el costo por el trabajo realizado se fue volviendo muy superior a la deuda. Por ejemplo, honorarios de más de 248.000 pesos por una deuda de 50.000 que resultaban excesivos. Entonces, la nueva ley actualiza los montos mínimos que se judicializan y establece una nueva fórmula que asegura un equilibrio entre las partes involucradas.