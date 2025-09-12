JUSTICIA POR PABLO GRILLO ► A seis meses del ataque al joven reportero gráfico Pablo Grillo, ocurrido el 12 de marzo en manos del cabo Héctor Guerrero, durante la represión a la protesta social, este miércoles sus familiares y amigos, junto a las juventudes de la Asociación de Reporterxs Gráficxs (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), los jubilados autoconvocados, el CELS, Periodistas Argentinas y autoridades de Comunicación-UBA realizaron una acción en defensa de la libertad de expresión y para pedir "Basta de ataques a la prensa". Pese a las maniobras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gendarme Guerrero está citado a indagatoria en los Tribunales Federales el próximo miércoles 17/9.

LA VOZ DEL ESTADIO ► Con la preventa ya agotada, comenzó la venta general de entradas para el primer show de Milo J en Vélez (18/12), que promete abrir una nueva etapa y, mientras tanto, estrenó el single "Bajo de la piel" ► Unos días antes, el 16/12, Lali va a volver al José Amalfitani para hacer su quinta cancha de Vélez del año, con entradas ya en venta y el nuevo single "Payaso" en rotación ► Y luego de agotar un estadio para el 6/12, Babasonicos agregó una segunda fecha en Ferro para el 7/12 y soltó la canción "Advertencia".

EN UN CUMPLE ► Los Auténticos Decadentes tendrán festejo por los 30 años de su clásico disco Mi vida loca (26 y 27/9, Movistar Arena) y ya están calentando la previa con versión ¡sinfónica! de la gema "El pájaro vio el cielo y se voló" ► También preparan celebraciones por sus tres décadas grupos como Villanos (12/9 en The Roxy ), Eterna Inocencia (3/10 en el Teatro Ópera de La Plata), No Te Va Gustar (8/11 en el Estadio UNO, La Plata), Los Pérez García (22/11 en Vorterix Mar del Plata), Kapanga (5/12 en Obras) y Los Cafres (12/12 en Vorterix + relanzamiento en vinilo de su disco debut, Frecuencia Cafre); mientras que Ojos Locos (27/9 en el Teatro Vorterix), Dread Mar I (25/10 en Ferro) y Seda Carmín (8/11 en The Roxy Live) tienen listas movidas por sus 20 años; y Ella Es Tan Cargosa por sus 25 (29/11 en el Teatro Gran Ituzaingó).

PASAME LA DATA ► La FLIPA - Fiesta del Libro promete feria, lecturas, conversatorios, djs y participaciones de Julia Mengolini, Ivana Szerman, Luciano Lamberti y Pilar Dibujito, el sábado 13/9 en Dársena Cub ► Y el encuentro Acción Fungi celebrará y explorará el mundillo de hongos y setas, con experiencias gastronómicas, medicinales y artísticas, este domingo 14/9 en la CC Konex.

SIGUEN GIRANDO ► Marttein arranca hoy una gira para bancar su EP Espectacular por Neuquén (12/9), Bariloche (13/9), San Martín de los Andes (14/9), La Plata (20/9), Mar del Plata (26/9), CABA (9/10, Vorterix), Rosario (1/11) y Córdoba (9/11), además de toques en México y Uruguay.

DE VISITANTE ► Una mala: The Magic Numbers canceló su gira sudamericana, que iba a traerlos el 4/10 al Teatro Vorterix, debido a "circunstancias ajenas a la banda", y la producción anunció que el dinero será reembolsado mediante la ticketera All Access ► Muchas buenas: anunciaron shows en Argentina el kpoper Kang Daniel (26/9, Groove) los rockeros colombianos The Mills (2/10, The Roxy), los punks californianos Lagwagon (13/10, Teatro Flores), el trío de hermanos mexicanos Latin Mafia (17/10, C Art Media), los salseros El Gran Combo de Puerto Rico (23/10, Gran Rex), el popstar californiano Drake Bell (9/11, Niceto Club), la cantante francesa Emma Shapplin (14/11, Teatro Opera), el trío venezolano Motherflowers (18/11, Teatro Vorterix), el reggaetonero estadounidense Nicky Jam (8/12, Tecnópolis) y los catalanes Love of Lesbian (10/12, Teatro Vorterix).



PANTALLAZOS ► Para salir a ver documentales: el lazo inexplicable entre Brown de Adrogué y el DT Pablo Vicó ilumina Todos quieren venir a Brown, de Juan Lucas Da Rocha (viernes 12/9 en Casa Deriva y jueves 18/9 en el Cine del Retiro); y postales de una infancia en dictadura arman Sapos, de Lucas Brunetto (sábado 13/9 en el Gaumont) ► Para quedarse a ver músicos: Universal+ tiene Katy Perry: Night of a Lifetime, registro de su show en Londres en 2024; y Paramount+ tiene el documental Stans, producido y encabezado por Eminem, sobre la obsesión y el lado tenebroso del fandom.





