“Hay que ponerle un freno a Milei. Basta de motosierra al Garrahan. Es sentido común y tener empatía. Vamos a rechazar el veto. Buscaremos los votos necesarios para revertir los vetos presidenciales. Los votos le ganarán a los vetos”, afirmó el senador nacional por Fuerza Patria, Mariano Recalde. La frase la pronunció durante la conferencia de prensa que se realizó en defensa del Hospital Garrahan que sufrió el veto del presidente Milei a la ley de Emergencia Pediátrica.

El veto impide que el Estado nacional destine recursos a los hospitales - en especial al Garrahan - a las universidades y a las provincias. En ese sentido, la oposición legislativa se organiza para que la próxima semana en Diputados se rechace este y otros vetos de Milei.

Recalde remarcó que el Congreso debe hacer valer su rol: “El que legisla es el Poder Legislativo. No se puede legislar por veto y decreto”. Y agregó: “Queremos un presidente que quiera a su pueblo, lo cuide y lo escuche. No que escuche solo a la Sociedad Rural, al FMI o los mercados”. Por último, el senador que busca renovar su banca en octubre, expresó: “Espero que cambie la actitud del Presidente”, subrayando la necesidad de que el gobierno nacional respete las decisiones del Congreso y atienda las urgencias de los argentinos, en especial de los niños y niñas que dependen del Garrahan.