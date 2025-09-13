En un movimiento que redefine los límites de la conectividad aérea global, China Eastern Airlines inició la comercialización de pasajes para su nueva ruta entre Shanghái (PVG) y Buenos Aires (EZE), que se posiciona como el vuelo directo más largo del mundo en términos de duración. La operación comenzará el 4 de diciembre, marcando la primera conexión aérea regular entre China y Argentina.

Este desarrollo fue confirmado por la Embajada de China en Argentina, que detalló que el vuelo, identificado como MU745, tendrá una duración total de 29 horas en el tramo de regreso, y 25 horas y 30 minutos en el trayecto de ida. La ruta incluye una escala técnica en Auckland (AKL), Nueva Zelanda, sin necesidad de cambio de aeronave, lo que lo clasifica como vuelo directo.

La tarifa de lanzamiento en clase económica parte desde USD 1.715 (12.232 yuanes), según informó la Embajada de China en Argentina.

China Eastern operará la ruta con Boeing 777-300ER, configurado con Primera Clase (6 suites), Business (52 asientos) y Económica (258 asientos).

Habrá dos vuelos por semana en cada dirección: lunes y jueves desde Shanghái, martes y viernes desde Buenos Aires.

Estrategia aeronáutica y geopolítica

La elección de la escala en Auckland representa un cambio estratégico respecto al plan original aprobado por la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) en noviembre de 2023, que contemplaba una escala en Madrid. Esta nueva configuración aprovecha la creciente relación de China Eastern con Nueva Zelanda y su ubicación clave en Oceanía, permitiendo una ruta más directa y eficiente.

La aerolínea forma parte de la alianza SkyTeam, al igual que Aerolíneas Argentinas, lo que abre la posibilidad de establecer un hub regional en Ezeiza. Esta estrategia podría beneficiar a pasajeros del mercado brasileño y otros países sudamericanos que buscan alternativas para viajar a Asia y Oceanía, evitando rutas que atraviesan zonas de conflicto en Medio Oriente y Europa del Este.





Implicancias para el mercado regional

La confirmación de esta ruta llega tras semanas de especulación, iniciadas en junio cuando China Eastern anunció su intención de volar a Buenos Aires. La empresa Crossracer, especializada en servicios aeroportuarios, comenzó entonces la búsqueda de personal con dominio del idioma chino para el aeropuerto de Ezeiza, anticipando la necesidad de adaptación operativa.

Este nuevo enlace aéreo no solo representa un avance logístico, sino también un gesto diplomático y comercial que podría fortalecer los lazos entre China y América del Sur, en un contexto de creciente interés por rutas que conecten directamente ambos hemisferios sin depender de escalas en Europa o Norteamérica.