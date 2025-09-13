El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina sufrió un grave accidente este viernes cuando circulaba en su moto y chocó contra un auto. El joven, quien junto a Daniela Celis, otra ex concursante del reality de 2022, es padre de dos hijas gemelas, está internado en terapia intensiva con pronóstico reservado en un hospital de la localidad bonaerense de Moreno.

Celis fue la encargada de dar a conocer la tragedia públicamente a través de un posteo en sus redes sociales: "Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo".





Asimismo, la joven emprendedora compartió este sábado una novedad sobre el estado de salud de su ex: "Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado. Presenta lesiones en la región toráxica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando el parte médico actualizado. Está delicado, y esperando que evolucione hora tras hora".

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, Medina se accidentó cuando viajaba en moto por la noche del viernes en un cruce con poca señalización. Habría impactado contra un auto.

La noticia generó una ola de preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano. La modelo e influencer Julieta Poggio, también exparticipante del reality, se sumó a los pedidos de oraciones en sus redes sociales, expresando: "Vamos, todo va a estar bien".





Thiago Medina fue uno de los participantes más queridos al inicio del Gran Hermano 2022, que finalmente ganó Marcos Ginocchio. Durante el programa, conoció a Daniela Celis, y su relación continuó fuera de la casa. Juntos tuvieron a dos gemelas, Aimé y Laia. En mayo de 2025, la pareja se había separado.

La familia y amigos de Thiago esperan con angustia el parte médico tras la intervención quirúrgica, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el joven.