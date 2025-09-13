La secretaria de la Junta Interna de ATE en Desarrollo Social, Ingrid Manfred, advirtió que el próximo 15 de septiembre vencerán 800 cargos de planta permanente en Capital Humano, lo que derivaría en una nueva ola de despidos masivos.

“Desde que asumió esta gestión venimos sufriendo reiterados despidos. Somos el organismo que más despidos sufrió. No es nada improvisado, sino que fue una política de exterminio hacia lo social. Es un Gobierno que niega la cuestión social, a los discapacitados, a los jubilados, a las emergencias sociales”, señaló en diálogo con la 750.

Manfred explicó que los puestos en riesgo corresponden a trabajadores que habían sido declarados en disponibilidad en marzo: “Lo particular que tiene esto es el vencimiento de 800 cargos de planta permanente. Estamos hablando del desarme del corazón del Estado, de trabajadores con mucha información y experiencia acumulada. Ahora se ataca a la planta permanente”.

La dirigente sindical criticó la narrativa oficial: “Tanto se habla de que entran por la ventana, como con Adorni y todos los nombramientos, pero esto tiene que ver con otra cuestión. Estamos dando pelea a este Gobierno. Esperamos que la Justicia nos dé una respuesta a nuestros reclamos, pero sabemos que la gestión va a avanzar con la ejecución de los despidos”.

Además, reclamó un debate legislativo urgente: “Necesitamos que se trate el proyecto de ley que presentamos para retrotraer la situación en la cual nos puso la aprobación de la Ley Bases”.

Por último, apuntó contra la ministra de Capital Humano: “Lo que estamos viviendo es muy doloroso. Tenemos una ministra que se ha negado permanentemente al diálogo, que rechazó el vínculo con las organizaciones sociales y construyó una narrativa mediática de que todo era un curro. Ahora se demuestra que las auditorías no estaban y que todo era parte de un ajuste”.